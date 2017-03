Ảnh minh họa.

“Mối” hiện đại là ai?

Tưởng chừng như chuyện mai mối chỉ là chuyện của cái thời “nam nữ thụ thụ bất thân” chứ thời nay người ta hiện đại rồi, con người giao lưu gặp gỡ nhiều rồi ai cần “mối” nữa. Ấy vậy nhưng không, chẳng phải lúc nào “cung” cũng gặp “cầu” dễ dàng và do vậy mà “mối” vẫn có đất dụng võ, khác chăng chỉ là công cụ mà mối thời hiện đại sử dụng để xe duyên mà thôi.

Cách thức mà các mối ngày nay sử dụng cũng rất "hai-tếch", hợp với gu của giới trẻ: Đăng thông tin cá nhân lên website mai mối, làm quen với bạn bè trên website và tham gia các buổi offline theo các hoạt động do ban quản trị website tổ chức như: du lịch, làm từ thiện, karaoke, tổ chức đêm ca nhạc.

Giới trẻ nói gì về website mai mối?

Trong số những người thường xuyên sử dụng Internet và máy tính thì giới trẻ được xem là những tín đồ trung thành nhất của game online, chat chit, kết bạn... Vậy liệu họ có sẵn sàng để yêu online? Bạn nghĩ gì khi tìm cho mình một nửa qua các website kết bạn hẹn hò? Là câu hỏi được đặt ra cho một nhóm các bạn trẻ. Rất nhiều người trong số đó cảm thấy rất thú vị với dịch vụ làm quen kết bạn này.

“Theo tôi đây là dịch vụ mới nhưng hấp dẫn, tôi thường tham gia các buổi offline do các website này tổ chức, rất vui, tuy chưa tìm được một nửa nhưng tôi cũng làm quen được với nhiều bạn. Sau những ngày làm việc căng thẳng thì tham gia các hoạt động này giúp tôi giải trí cuối tuần”, Nguyễn Minh, kỹ sư IT của doanh nghiệp ở Hà Nội cho hay.

Bên cạnh những người yêu thích website mai mối thì vẫn có không ít những người còn hoài nghi với những website này bởi họ rất sợ lại vướng vào những vụ “lừa tình” đã được báo chí cảnh báo.

Những mối tình thực nhờ thế giới ảo

Mặc dù vẫn còn không ít những “lời ong tiếng ve”, không đồng tình với việc tìm người yêu qua mạng nhưng thực tế đã có rất nhiều những mối tình thành công nhờ các “bà mối” online.

Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Chiến và chị Phạm Thanh Xuân là một trong những trường hợp như vậy. Họ cùng truy cập và làm quen trên website LoveMe.vn , một trong những website mai mối đang hoạt động mạnh tại Việt Nam hiện nay. Anh Chiến truy cập và làm thành viên của LoveMe.vn từ tháng 7 năm 2008, còn chị Xuân bắt đầu tham gia website này từ tháng 1/2009. Sau một thời gian tìm hiểu trên mạng, cả hai đã quyết định là một nửa của nhau.

“Chúng tôi chính thức yêu nhau được 5 tháng. Vừa rồi, gia đình hai bên đã gặp nhau và chúng tôi đã quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay”, anh Chiến tiết lộ.

Anh chị Tuấn Anh và Trà My cũng là một đôi như vậy, khi chúng tôi tìm đến thì hai bạn đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Khi được hỏi về tình yêu giữa hai người, Trà My vui vẻ khoe bộ ảnh cưới mới chụp. Trà My cho biết nhờ có “bà mối” LoveMe.vn mà chúng tôi đến được với nhau, tôi thấy đây là kiểu mai mối rất hay, một trong những ứng dụng hữu ích thời Internet. “Nó rất phù hợp với những người bận rộn, suốt ngày ngồi văn phòng và ít có điều kiện mở rộng các mối quan hệ với bạn khác giới”, Trà My nói vậy.











Anh chị Tuấn Anh và Trà My nên duyên nhờ website mai mối trực tuyến. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Mặc dù vẫn còn những hoài nghi và những ý kiến khác nhau về chuyện tình trên mạng, nhưng những câu chuyện thành công đã phần nào khẳng định vai trò của những “ông tơ bà nguyệt” thời Internet. Nếu tình cảm chân thành, có niềm tin cùng “nhân duyên”, những câu chuyện tình của thế giới ảo sẽ hiện hữu giữa đời thường.

Theo Nguyễn Minh Hoàng (ICTnews)