Ngay lập tức, Giám đốc điều hành Tim Cook đã có phản hồi với những lời phàn nàn này, nhấn mạnh iPad mini có màn hình 7,9 inch chứ không phải là 7 inch. Tim Cook cũng một lần nữa tái khẳng định Apple sẽ "không bao giờ sản xuất máy tính bảng 7 inch."



Tim Cook nói: "Tôi muốn nói rõ ràng rằng, chúng tôi sẽ không sản xuất máy tính bảng 7 inch. Chúng tôi không nghĩ đó là những sản phẩm tốt và chúng tôi sẽ không bao giờ sản xuất những sản phẩm như vậy. Không chỉ vì lý do màn hình 7 inch mà còn vì nhiều lý do khác. Một trong những lý do là kích thước, sự khác biệt thực sự giữa một chiếc máy tính bảng 7,9 inch và một máy tính bảng 7 inch là 35%."



Tim Cook nhấn mạnh: "iPad mini là một sản phẩm tuyệt vời, không phải là một sản phẩm nửa vời như một tablet 7 inch. Nó thực sự khác biệt hoàn toàn."



Tim Cook cũng nhấn mạnh rằng mặc dù có chỉ có kích thước 7,9 inch nhưng màn hình iPad mini vẫn có độ phân giải bằng với iPad 2 và iPad mini hoàn toàn có thể sử dụng hàng trăm nghìn ứng dụng iPad mà không gặp phải bất cứ vấn đề gì./.

