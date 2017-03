Chả cần biết hệ điều hành điều tỏi hay chíp chủng nó ra làm sao, ít nhất mang tiếng thông minh thì điện thoại của em cũng phải thỏa mãn được các điều kiện sau:

Soi gương

Tiện nhất luôn. Ăn xong nhe răng ngắm xem có bị dính rau không. Chạy ngoài phố bạc mặt rồi chuẩn bị gặp khách nghía xem có phải dặm lại phấn không này. Nhỡ tay dụi mắt hay trót nhỏ lệ cùng Kim Tan không biết có lem mất mascara không này… Trời, đi đâu cũng không phải vác theo cái gương, quá thông minh luôn. Mặt kính phẳng lì quá lý tưởng, đó là chưa kể chế độ camera trước thần thánh rất biết cách nịnh nọt chủ nhân. Thông minh là phải thế!

Khoe sành điệu

Đứng trước gương tròn mắt chu môi, tách một cái… Chẳng cần biết em xinh xắn gầy béo thế nào, đầu tiên là ai cũng biết điện thoại sành điệu của em trong gương kia nhé!

"Bán than" và thể hiện tâm trạng

Dạo trước rộ lên “nhật ký hotgirl” trên Facebook kể về cô gái nào đó thích tự sướng và than thở mọi lúc, hình ảnh chả liên quan đến nội dung nhưng thích post thế để được mọi người xúm vào an ủi và được khen xinh. Cũng chẳng đến mức đấy, nhưng với sự đồng bộ hóa của smartphone, chỉ cần em "bán than" một tẹo thôi là bạn bè từ khắp nơi yahoo, viber, facebook, google+ của em đều biết. Buồn buồn lại online, vui vui cũng online, ẩm ương cũng online nốt. Luôn luôn (kết nối) lắng nghe dù lắm khi còn lâu mới hiểu.

Làm biếng

Cái này là tuyệt vời nhất nè. Làm cả ngày mệt phờ ra rồi, tối về sức đâu mà bật laptop lên nữa. Cầm cái iPad cũng thấy nặng, chưa kể lơ mơ ngủ quên thì nó đập cho bẹp mũi. Ăn no tròn bụng, tắm rửa thơm tho xong, lăn vào chăn, muốn check mêu, chat chit, xem phim, chơi game… gì em cũng chiều chị tất! Điện thoại vạn tuế!

Mua vui trong toilet

Tiện ích này nghe rất “bốc mùi”, cơ mà vô cùng thiết thực. Không chỉ cung cấp truyện ngôn tình, truyện tranh, mấy trò game nhạt nhẽo… khi em bận “giải tỏa nỗi lòng”. Thi thoảng em hứng lên, đứng dưới ánh đèn nịnh nọt trong toilet cũng dễ sản xuất ra những bức ảnh đẹp xuất thần lắm đó.

Thần hộ mệnh cho bọn mù đường

Lũ bạn em suốt ngày gào lên vì tội em cao su, bố mẹ em đã quá ngán ngẩm vì chuyện em cực kém trong xác định phương hướng còn zai của em thì phát chán lên vì suốt ngày cứ phải chỉ đường từ xa. Em cũng khổ tâm lắm cho đến ngày biết dùng Google maps và Waze thành thục. Lại thêm một lý do để yêu em iPhone vô cùng!

Shopping mọi lúc

Cái này em phát hiện ra cũng mới thôi, nhân Black Friday ở "bển" vừa rồi. Bạn em vừa mua sắm điên cuồng vừa gửi ảnh tới tấp, khiến cho cái ví của em cuối năm đã lép nay lại càng lép. Thôi nhưng mà trót rồi chả sao, chẳng mấy khi.

Đấy giản dị vầy thôi. Cơ mà đời em giờ nhỡ thiếu “xì-mát-phôn” bé nhỏ này là cam go phết đấy!

