Nhà mạng này khẳng định khó xảy ra nghẽn mạng nội bộ và VinaPhone cũng đã sẵn sàng cho việc tăng đột biến về nhu cầu sử dụng mạng 3G để để truyền tải, chia sẻ hình ảnh, video cho người thân bạn bè trong dịp Tết và các lễ hội.



Để khắc phục tình trạng nghẽn mạng cục bộ do tập trung đông người tại các địa điểm diễn ra lễ hội, hội chợ… VinaPhone cũng đã chủ động bố trí 60 lượt xe lưu động chuyên dụng để ứng cứu thông tin tại những điểm có khả năng gây nghẽn lúc Giao thừa, riêng bờ Hồ Hoàn Kiếm luôn có 2 xe BTS túc trực điểm bắn pháo bông pháo hoa, Quận Nhất TP.HCM 02 xe, Tây Ninh 02 xe....



Được biết, cán bộ công nhân viên công ty cũng được bố trí trực 24/24h ngày Tết, đảm bảo thông suốt thông tin. Các hãng đối tác đều đã cử chuyên gia sang cùng trực, giám sát hệ thống với VinaPhone.

Từ tháng 10/2011, VinaPhone đã chủ động thực hiện nâng cấp mạng và kiểm tra độ an toàn của mạng, tập trung vào các tỉnh có lưu lượng thường tăng trong dịp Tết hàng năm, cụ thể như: Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Dương, Thái Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Các tỉnh thuộc Tây Nam bộ.. đảm bảo độ dự phòng lưu lượng tăng 60% - 70% so với ngày thường, mở thêm trung kế cho 100% BSC để đảm bảo không xảy ra nghẽn. 100% phần tử quan trọng như BSC/RNC, MSC/MSS, HLR, IP Core đều được dự phòng 1+1 và được thử khả năng dự phòng như nguồn điện (được cấp 2 nguồn riêng biệt), các Card Master/slave….



Tính đến nay, VinaPhone đã có trên 23.500 trạm thu phát, phủ sóng trên toàn quốc. Mạng cũng đã lắp đặt thêm hơn 1.000 trạm BTS 3G và phủ sóng 3G trên khắp toàn quốc, bổ sung, tăng cường dung lượng mạng lưới cho mạng 2G trước đây. Công nghệ 3G có khả năng truyền tải lưu lượng gấp 100 lần so với trạm 2G truyền thống (tốc độ max EDGE 2G chỉ đạt tối đa 196Kbps trong đó 3G đạt tốc độ HSDPA 21Mbps, HSUPA 5.67Mbps) nên có thể đáp ứng cho nhiều thuê bao cùng sử dụng dịch vụ một lúc, nhờ đó sẽ giảm đáng kể khả năng nghẽn mạng.



Với dung lượng mạng hiện tại VinaPhone có thể đáp ứng được 200% - 300% nhu cầu sử dụng các dịch vụ thông tin di động hàng ngày. Hệ thống tổng đài cũng được nâng cấp sẵn sàng đáp ứng cho khoảng 50 triệu thuê bao đang hoạt động. Hệ thống nhắn tin của VinaPhone được các chuyên gia đánh giá có dung lượng lớn nhất ở Việt Nam hiện nay, có thể chuyển tải 30 triệu SMS/giờ. Hiện nay, VinaPhone đang có hơn 30 triệu thuê bao thực đang hoạt động trên mạng.



Đồng thời, để chống nghẽn mạng, VinaPhone khuyến cáo khách hàng khi cuộc gọi không thực hiện được, người dùng nên chờ ít phút trước khi bấm máy gọi lại; khi gửi tin nhắn chúc mừng năm mới vào thời khắc giao thừa hoặc sáng mùng 1 Tết, không nên gửi một tin nhắn cho quá nhiều số điện thoại cùng một lúc.

