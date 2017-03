Những ngày đầu tháng 2 vừa qua, cộng đồng mạng tại Việt Nam lan truyền nhau thông tin mạng xã hội Facebook sẽ chính thức đóng cửa vào ngày 15/3. Thông tin này ngày càng trở nên “nóng” và xôn xao hơn khi cột mốc 15/3 đang tới gần.



Cũng theo thông tin này thì lý do mà Facebook đóng cửa là bởi vì nhà sáng lập kiêm CEO của mạng xã hội này, Mark Zuckerberg, cảm thấy quá mệt mỏi vì những áp lực đang phải đối mặt khi điều hành một công ty có hơn 1 tỷ người dùng, bên cạnh đó, Zuckerberg cho biết đã không lường trước sự ảnh hưởng của Facebook đến đời sống của người dùng, nên đã chọn quyết định đóng cửa mạng xã hội này.

Facebook không thể bị đóng cửa, cho dù CEO Mark Zuckerberg có muốn điều đó



Được biết, thông tin đồn đoán trên cho rằng Facebook sẽ được đóng cửa dần dần theo từng bước để giúp người dùng không bị quá hụt hẫng và làm quen dần với cuộc sống không Facebook, trước khi mạng xã hội này được đóng cửa hoàn toàn.



Thông tin trên khiến không ít người dùng tại Việt Nam lo lắng, bởi lẽ từ lâu mạng xã hội Facebook đã trở thành một phần không thể thiếu với người sử dụng Internet tại Việt Nam, không ít người thường xuyên chia sẻ thông tin hay liên lạc với bạn bè, người thân qua mạng xã hội này.



Tuy nhiên, trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện thông tin Facebook sẽ bị đóng cửa vào ngày 15/3, mà thực chất thông tin này đã xuất hiện cách đây hơn… 2 năm.



Thực chất có vẻ như tin đồn của cả 2 năm trước đã được “khai quật” rồi sau đó nhờ vào sự lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội để phát tán rộng rãi, khiến người dùng không rõ thực hư và ngày càng hoang mang.



Kể từ khi Facebook chính thức phát hành cổ phiếu ra công chúng vào tháng 5 năm ngoái và trở thành công ty đại chúng, nhà sáng lập kiêm CEO của mạng xã hội này, Mark Zuckerberg, chỉ trở thành một cổ đông, nắm một lượng cổ phiếu trong công ty và không có quyền quyết định “sinh tử” cho mạng xã hội này. Mọi quyết định mang tính chất quan trọng của Facebook đều phải thông qua Ban quản trị cũng như Ban giám đốc của công ty.



Thêm vào đó, không có lý do gì để Facebook phải đóng cửa, nhất là khi công ty này vẫn tiếp tục đà tăng trường, khi lượng người dùng liên tục tăng và giá cổ phiếu đang dần lấy lại được giá trị ban đầu của mình.



Hiện Facebook vẫn đang là mạng xã hội số 1 thế giới và chưa có đối thủ nào có đủ sức cạnh tranh, do vậy hẳn không có lý do gì để mạng xã hội này có quyết định “điên rồ” như vậy, ngay cả khi CEO Mark Zuckerberg không còn muốn duy trì hoạt động của mạng xã hội này thì sẽ luôn có một người khác sẵn sàng lên thay Zuckerberg ở vị trí điều hành Facebook.



Như vậy, người dùng Facebook vẫn hoàn toàn có thể yên tâm về số phận của mạng xã hội này và không nên nghe theo những tin đồn vô căn cứ để rồi hoang mang và lo lắng không cần thiết.

Theo T.Thủy (Dân trí)