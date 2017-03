Titan chỉ là người mặc giáp?

Ngày 5/10, Titan chính thức đến TPHCM và ra mắt báo giới. Trong 3 ngày (6/10 – 8/10), Titan tham gia biểu diễn tại triển lãm Metalex Nepcon Vietnam 2011 cho đông đảo công chúng tham quan.

Titan đã khiến người tham quan sửng sốt vì khả năng đi lại bằng hai chân uyển chuyển, giữ thăng bằng rất tốt, nói chuyện, hát hò, nhảy theo nhạc… Thậm chí, Titan còn có những biểu cảm rất con người như đòi đi… toilet.

Rô bốt Titan ra mắt tại triển lãm Metalex Nepcon Vietnam 2011 tại TPHCM ngày 6/10 đã khiến khán giả sửng sốt (ảnh: BTC Metalex Nepcon Vietnam 2011)

Chính vì những biểu hiện quá tuyệt vời của Titan mà hầu hết dân công nghệ sau khi tham quan Titan đều đặt nghi vấn: liệu Titan có phải là đồ giả?

Trên diễn đàn Vozforums.com, nickname DrDance cho rằng Titan là robot giả rõ rệt, ở nước ngoài đã bị lật tẩy từ lâu. Nichname này cho rằng: “Bên trong nó có người điều khiển thôi, cái gương ở trước ngực chính là ống kính một chiều để người ngồi trong quan sát và giao tiếp với người bên ngoài, cánh tay nó cũng rất lạ thò ra từ bên trong cạnh sườn chứ không phải từ vai, mọi người để ý kĩ sẽ thấy”.

Trên diễn đàn Vn-zoom.com, nickname Ngochung75 cũng cho Titan chỉ là một bộ áo giáp hình dáng robot có người điều khiển bên trong.

Còn nickname Namha85 phát biểu trên diễn đàn Dientuvietnam.net: “Với những robot bình thường, tay robot phải cử động được từ vai chứ không từ cạnh sườn như Titan. Về dáng vóc thì Titan có đủ chỗ để 1 người điều khiển ở trong đó”.

Nickname này còn đưa link một video đăng tải trên Youtube cho thấy Titan đã tấn công một khán giả say rượu khi người này tiếp cận quá gần nó. Nickname Namha85 cho rằng: “Đây là một hành động không thể tìm thấy được ở bất kì robot nào cả”.

Sau vài ngày sửng sốt, nhiều người cho Titan chỉ là một lớp vỏ giáp có người ngồi bên trong điều khiển.

Theo một nhân viên của một công ty đồ chơi nổi tiếng ở Việt Nam thì Titan thực chất chỉ là một món đồ chơi. Vì nếu nó là robot thực sự thì với những gì nó biểu hiển đã hơn hẳn robot hình người công nghệ cao nhất thế giới hiện nay là Asimo. Nếu vậy thì tại sao giới công nghệ lại không đả động gì đến Titan như một đột phá công nghệ, là robot số 1 thế giới?

Trên diễn đàn Tinhte.vn, nickname Consuming cho rằng: “Tớ xem có cảm giác có người bên trong ấy, chuyển động với bước đi khá nhanh và mượt. Xem Asimo đi còn thấy giả giả, còn con Titan này đi thật quá”. Còn nickname Paper9 đánh giá chắc nịch: “Con này không phải robot 100% đâu, chắc chắn phải có thêm người điều khiển. Nó mà tự động hoàn toàn thì giờ ai còn thèm nhắc tới Asimo nữa”.

Cũng theo nhân viên công ty đồ chơi trên, nếu xem kĩ chúng ta không khó nhận ra Titan vốn là một con người đội lốt robot. Các điểm dễ nhận ra nhất là các vị trí ở khuỷu tay và khuỷu chân, chúng ta có thể thấy được độ mềm dẻo của tay và chân của người diễn viễn, còn trước ngực Titan là 1 tấm kính để người bên trong có thể nhìn và giao tiếp với bên ngoài.

Người này cũng lập luận: “Chỉ có phần đầu và cánh tay cả Titan là cơ cấu truyền lực, còn phần thân và ống tay là rỗng, khoảng trống đó để thân và tay của người diễn viên mặc vào. Khi biểu diễn phần chân của robot hoàn toàn do chân người diễn viễn bước đi”.

Titan là một robot biểu diễn

Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với Công ty Reed Tradex, đơn vị tổ chức triển lãm Metalex Nepcon Vietnam 2011 và mời robot Titan về Việt Nam biểu diễn để lấy ý kiến về vấn đề này nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Trước đó, trong thông cáo báo chí mà Công ty Reed Tradex gửi đi khi ra mắt Titan, đơn vị này giới thiệu Titan là một robot khổng lồ, được thiết kế để phục vụ công tác nghiên cứu nhưng do có khả năng ca hát, nhảy múa nên được đông đảo công chúng yêu thích.

Ông Chainarong Limpkittisin, Giám đốc điều hành Công ty Reed Tradex còn cho biết là trên thế giới chỉ có 5 rô bốt Titan, công ty ông đã phải bỏ ra khoảng 100.000 USD để mời 1 trong 5 robot Titan đó về Việt Nam biểu diễn trong 3 ngày nhằm mục đích thỏa mãn khách tham quan và cho giới công nghệ Việt Nam có cơ hội tìm hiểu.

Nhưng trên website Robotx.co.uk, đơn vị sở hữu robot Titan là công ty Cyberstein Robots Limited (Anh) khẳng định Titan là 1 robot giải trí với slogan "Titan the robot really is the future of entertainment" (tạm dịch: Rô bốt Titan thực sự là tương lai của ngành giải trí).

Công ty này lập ra website robotx.co.uk cũng nhằm mục đích làm một cổng giao dịch để các đơn vị có nhu cầu thuê Titan biểu diễn có thể đặt hàng trực tuyến tại đây. Và thực tế là Titan đã được thuê để xuất hiện ở hàng ngàn sự kiện như triển lãm, hội chợ, khai trương, khu vui chơi giải trí, sân khấu ca nhạc… trên khắp thế giới, nhiều nhất là ở Anh.

Còn về việc tranh luận Titan có thực làr obot hay chỉ là một bộ giáp robot có người bên trong điều khiển thì đã được nói rất nhiều ở nước ngoài khi Titan ra mắt công chúng. Ý kiến cũng có 2 chiều, một phía cho đó là một rô bốt thực sự, nhiều ý kiến cũng khẳng định đó chỉ là một vỏ robot có người ngồi bên trong điều khiển.

Trên website chính thức của công ty Cyberstein Robots Limited (http://www.cyberstein.co.uk/), khi giới thiệu về lịch sử Titan, đơn vị này dành hẳn 4/6 trang giới thiệu để giải thích Titan có phải là 1 robot thực sự hay không.

Theo thông tin trên website này, công ty Cyberstein Robots Limited giải thích là trên thế giới có hai dạng rô bốt: rô bốt tự động và rô bốt được điều khiển, Titan là một dạng rô bốt được điều khiển. Công ty này cho biết là mọi hoạt động bên ngoài sẽ được Titan thu qua một máy quay 3D và truyền về cho người điều khiển qua một thiết bị không dây, người điều khiển ở gần đó sẽ ra lệnh cho Titan làm những thao tác tiếp theo.

Đơn vị sở hữu rô bốt Titan khẳng định Titan là một rô bốt giải trí có người điều khiển.

Cũng theo đơn vị này thì Titan đang sử dụng pin năng lượng tiên tiến nhất, có thể hoạt động 8 giờ đồng hồ sau mỗi lần sạc. Tuy nhiên, trên website này không khẳng định là người điều khiển ngồi bên trong hay bên ngoài robot.

Hiện công ty đã phát triển đến dòng Mk5 và dòng robot này có bộ dữ liệu thu thập những phản ứng của khán giả và những phản ứng thích hợp theo yêu cầu của người điều khiển. Theo công ty này thì họ đang phát triển các dòng Titan Mk6, Mk7. Khi hệ thống dữ liệu được thu thập hoàn tất và xây dựng thành một những hoạt động quy tắc cho Titan thì Titan hoàn toàn có thể hoạt động độc lập và trở thành một "true robot" (robot thực sự).

