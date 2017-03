Game thủ hóa thân thành ca sĩ

Nét tài hoa ấy cho đến ngày nay vẫn còn vô cùng quen thuộc, gần gũi với một bộ phận giới trẻ ngày nay. Bước ra từ thế giới ảo của các trò chơi võ hiệp như: Võ Lâm Truyền Kỳ, Kiếm Thế, Cổ Long online…, một bộ phận lớn game thủ vẫn giữ cho mình niềm đam mê khám phá những thú vui tao nhã ấy.

Dù chỉ mới 16 tuổi, nhưng H.My – một game thủ nữ tại TP.HCM đã có thể kể kể rành rọt về Võ lâm Ngũ bá, những hội anh hùng luận kiếm trong Kim Dung và đặc biệt là cô bé nắm rất rõ về luật thơ thất ngôn bát cú đường luật – một thể thơ Đường khá nổi tiếng nhưng còn “lạ lẫm” với những người trẻ tuổi. My cho chia sẻ: “Em không thích đọc truyện Kiếm hiệp lắm vì thấy… mất thời gian và hơi… sến. Nhưng qua xem phim và chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ, em dần dần cảm được cái thần trong đó. Em thích những tình bạn tri kỷ, cách cư xử có tình có nghĩa của những hiệp khách giang hồ”. Trong các trò chơi của mình, My chỉ thích chơi nhân vật nam và đặc biệt yêu thích môn phái Cái Bang đi hành hiệp giúp người. Theo cô bé, những người “cứu nhân độ thế” thường xuất hiện dưới những vỏ bọc bình thường nhất. Trong trang nhật ký điện tử riêng của mình, H.My thường đem những xúc cảm trong thế giới võ hiệp thể hiện dưới những bài thơ ngắn để tặng cho bạn bè, những người cùng sở thích với mình. Nhớ những ngày cùng tổ đội Kiếm Thế đốt lửa trại trong Kiếm Thế, cô bé viết: “Những ngày chốn cũ bước thong dong – Ta cùng tri kỷ nhóm lửa hồng – Nhóm lên tim ấm tình bè bạn – Mộng ảo giữa đời trải mênh mông”.

Những tình cảm trong game chấp cánh cho tình yêu thăng hoa

Khác biệt hơn so với H.My, Q.Vũ là một chàng trai “sành điệu” đích thực của đất Bắc. Sau khi bôn tẩu trong thế giới kiếm hiệp của game online, Q. Vũ bỗng khám phá ra mình… có khả năng nghĩ ra tình huống, lắp ghép các tình tiết cùng nhau trong những câu chuyện của chính mình. Tham gia vào cuộc thi viết truyện “Hỏa Vô Song – Băng Tuyết Nhi giai thoại” hồi tháng 11/2009 do NPH VNG tổ chức, Vũ đã “rinh” luôn 02 giải với 02 tập truyện cảm động về những ân oán giang hồ và tình yêu vĩnh cửu của hai nhân vật chính cùng tên. Vượt qua gần 60 tác phẩm khác, phần dự thi của Q. Vũ đã thuyết phục được hội đồng những người “cầm cân nảy mực” với câu chuyện cảm động của mình. Anh đã đưa độc giả đến giới một thế giới võ hiệp đầy màu sắc trong game qua ngôn từ trau chuốt. Trong khuôn khổ bài viết, xin trích lục một đoạn miêu tả cuộc chiến chánh tà và tình yêu trong giữa khoảnh khắc sinh tử của tác giả này: “Lại nghe kình phong ào ào tới trước mặt, lạnh lẽo như băng. Lão già Âm Kiếm đang lao tới chàng tự lúc nào. Ánh mắt hau háu nhìn vào thanh Hỏa Kiếm thèm thuồng. Chưởng phong phóng ra lạnh ngắt. Phía bên, lão già Dương Kiếm đang giơ cánh tay ngắn ngủn chộp lấy cánh tay tiểu cô nương Thúy Yên Môn định giật lấy thanh Băng Kiếm. Cả hai giật mình, không kịp chống đỡ, nhảy vọt ra phía sau tránh hai chiêu độc thủ. Võ công Vô Song và Tuyết Nhi so với hai đại ma đầu này quả thật cách nhau một trời một vực nhưng rất may khinh công hai phái có nét độc đáo riêng nên nhất thời hai lão già không thể nào đắc thủ. Vô Song tránh được một chiêu của Âm Kiếm. Mồ hôi toát ra như tắm. Tim đập thình thịch. Bỗng thấy sau lưng mình là thứ gì đó mềm mại, ấm áp, nhỏ nhắn đang tựa vào mình. Thì ra là lưng của tiểu cô nương Thúy Yên Môn. Tình cờ cả hai người đồng loạt nhảy ra sau tránh độc thủ của Âm Dương Nhị Lão lại cùng vào một chỗ”.

Ngoài thơ, truyện thì nhạc, họa cũng là nguồn cảm hứng bất tận cho những người yêu mến thế giới võ hiệp. Các cuộc thi bình thơ, sáng tác ca khúc, thiết kế thời trang của các nhà phát hành tổ chức trong thời gian qua như: Võ Lâm Tuyệt Khúc (tháng 07/2010), Thiết kế ngoại trang Võ Lâm Truyền Kỳ II (10/2009), sáng tác ca khúc cho game Tru Tiên (2008) luôn là điểm hẹn hấp dẫn của cộng đồng game thủ. Dù đây chẳng phải là những cuộc thi dễ chơi, dễ trúng thưởng như thường thấy của các nhà phát hành nhưng số lượng game thủ tham gia luôn đông đảo. Các cuộc thi đòi hỏi người tham dự phải hiểu biết nhạc lý, quy tắc vẽ, phối màu, nắm rõ luật thơ… nhưng đó không phải là những rào cản cho cộng đồng game thủ mà ngược lại, họ có “đất” để thể hiện tài năng và sở thích của mình. Cũng từ đó, cộng đồng lại có thêm những tác phẩm phản ánh được cái chân, thiện, mỹ trong game và cả ngoài đời.

Những giá trị tưởng chừng như không thật trong thế giới game online đã bước ra đời thực rõ ràng, sắc nét. Game online đã hình thành nên một xã hội ảo nhưng tâm tư, tình cảm của các cư dân trong đó là thật. Chính điều này đã tạo nên sự phong phú, đa đạng và những nét hấp dẫn rất đặc trưng của loại hình giải trí này.

SƠN DƯƠNG