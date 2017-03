Chỉ thị 897/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/6 cho biết thời gian gần đây, tình hình mất an toàn thông tin số ở Việt Nam diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến việc ứng dụng CNTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh. Số vụ tấn công trên mạng và các vụ xâm nhập hệ thống CNTT nhằm do thám, trục lợi, phá hoại dữ liệu, ăn cắp tài sản, cạnh tranh không lành mạnh và một số hình thức khác đang gia tăng ở mức báo động về số lượng, đa dạng về hình thức, tinh vi hơn về công nghệ.

Trong khi đó, hệ thống CNTT của các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, đặc biệt là các cổng, trang thông tin điện tử có nhiều điểm yếu, chưa được áp dụng các giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin phù hợp.

Thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải bố trí cán bộ kỹ thuật chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn hệ thống. Các hệ thống, cổng, trang thông tin điện tử quan trọng nhất thiết phải áp dụng chính sách ghi lưu tập trung biên bản hoạt động cần thiết để phục vụ công tác điều tra và khắc phục sự cố mạng với thời hạn lưu giữ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin Truyền thông, nhưng tối thiểu không ít hơn 3 tháng.

Bộ Thông tin Truyền thông được yêu cầu nhanh chóng triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin trên mạng Internet Việt Nam nhằm sớm phát hiện các nguy cơ, dấu hiệu và nguồn gốc tấn công mạng.

Các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng và dịch vụ Internet phải thiết lập đầu mối liên lạc để phối hợp và tuân thủ sự điều phối của cơ quan chức năng, tham gia công tác ứng cứu và khắc phục sự cố cho các hệ thống thông tin quan trọng.

Trong hơn một tuần qua, nhiều website tại Việt Nam đã bị hacker tấn công. Đáng chú ý, ngày 8/6, trang thông tin điện tử của Bộ Ngoại giao cũng bị tấn công từ chối dịch vụ, website của Trung tâm biên phiên dịch thuộc cơ quan này cũng bị thay đổi giao diện.

Theo thống kê của bộ phận an ninh mạng thuộc công ty Bkav, từ đầu tháng 6 đến nay đã có gần 250 website bị tấn công, gấp hơn 2 lần con số trung bình hàng tháng từ đầu năm 2011.

