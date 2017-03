Theo đó, HP phát hiện một cơ sở cung cấp vỏ hộp mực in laser HP giả cho TP.HCM và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Cơ sở này có kho hàng trên đường Phạm Ngũ Lão, ở đó lưu trữ các thiết bị sản xuất hộp mực in HP giả, đồng thời cung cấp khoảng từ 2.000 đến 5.000 vỏ hộp mực mỗi tuần cho các nơi bơm mực tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.



Lô mực in giả vừa được phát hiện





Theo HP, sự tích cực của chương trình chống hàng HP giả trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã cùng với các cơ quan chức năng tịch thu thành công hơn 25 triệu hộp mực và các linh kiện giả trong 4 năm qua.Trên phạm vi toàn cầu, HP cũng duy trì chủ động tiếp cận các hoạt động chống hàng giả và triển khai hơn 4.600 cuộc điều tra trên 88 quốc gia trong vòng 4 năm qua. Kết quả của hoạt động này là việc thu giữ hơn 36 triệu hộp mực in và linh kiện in ấn giả trong thời gian qua.

Ông Irving Oh, Tổng Giám đốc Nhóm In ấn và Máy tính cá nhân HP cho biết “HP đánh giá cao sự cam kết và hỗ trợ nhiệt tình từ các cơ quan thẩm quyền địa phương trong việc bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp, chống lại những hoạt động bất hợp phát của những đơn vị sản xuất hàng giả để lừa gạt khách hàng, khiến họ lầm tưởng đó là sản phẩm chính hãng. Hộp mực in giả gây ra một số nguy cơ, từ chất lượng in kém cho đến việc hộp mực in không thể hoạt động. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng địa phương để chống lại việc sản xuất, phân phối và kinh doanh các sản phẩm in ấn HP giả và bảo vệ khách hàng của chúng tôi.”

Cũng theo HP, sản phẩm giả là sản phẩm đã được làm để trông giống hoặc khó có thể phân biệt được với sản phẩm chính hãng, với mục đích lừa đảo khách hàng. Mực in HP giả thường gặp dưới dạng bao bì, nhãn mác và tem chống hàng giả in bất hợp pháp với thương hiệu HP. Thông thường hộp mực được bơm lại bằng loại mực kém chất lượng và được đóng gói trong những bao bì trông tương đối giống so với vỏ hộp mực chính hãng HP. Người tiêu dùng thường mua các sản phẩm hàng giả này vì lầm tưởng rằng đó là hàng thật.

Tâm Bảo