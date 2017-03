Tạp chí PC World (Mỹ) tổng hợp các thói quen không tốt của người dùng:





Ảnh: Qelp.

Không sử dụng phần mềm bảo mật

Nhiều người chủ quan rằng họ rất cẩn thận nên máy tính của họ không thể bị nhiễm virus, hoặc nghĩ rằng nếu hệ thống gặp sự số thì đã có các chuyên gia sửa giúp nên không hề cài đặt, kích hoạt hoặc tải bản cập nhật của chương trình antivirus..

Không sao lưu dự phòng

Mọi ổ cứng rồi sẽ có lúc hỏng. Công nghệ hiện tại chưa đủ khả năng để mang đến độ bền hàng chục năm cho ổ cứng. Mọi thiết bị lưu trữ rồi cũng sẽ có lúc hỏng. Vì thế, người dùng nên sao lưu dữ liệu ra một vài ổ khác nhau hoặc đăng thông tin lên kho lưu trực tuyến.

Trả lời thư rác

Bất kể người dùng trả lời với nội dung gì, thậm chí bấm vào đường link "Remove me" (loại địa chỉ của người gửi khỏi danh sánh nhận e-mail), đó cũng là một cách để kẻ phát tán biết được hòm thư đó vẫn đang hoạt động và họ chỉ càng bị spam nhiều hơn. Do đó, cách tốt nhất là sử dụng bộ lọc thư rác hiệu quả.

Di chuyển với máy tính đang hoạt động

Chuyển máy tính đang bật từ phòng khách vào trong bếp không vấn đề gì. Nhưng mang chùng từ văn phòng lên ôtô, tàu điện ngầm... để đi cả chặng đường về nhà là một ý tưởng tồi. Bởi ổ cứng đang quay rất dễ hỏng khi có va chạm và laptop cũng dễ bị quá nhiệt. Hãy đảm bảo máy tính đã tắt hoàn toàn trước khi bạn đóng màn hình.

Dùng laptop trên giường

Hãy đảm bảo laptop không được đặt trực tiếp xuống đệm, gối, ga trải giường bởi chúng sẽ chặn sự thông hơi và khiến máy nóng đột ngột. Người dùng cũng không nên đặt laptop lên đùi vì có nguy cơ ảnh hưởng đến da.

Giữ lại mọi e-mail

Tất cả thư điện tử nhận được sẽ tập trung trong Inbox và sẽ có ngày bạn không thể tìm được e-mail quan trọng do trong đó chứa có quá nhiều thư chỉ có vài từ như "Ok", "Done", "Thank you"... Người dùng nên sử dụng phân loại thành các thư mục (folder) hoặc đánh dấu (tag) để sắp xếp lại và đừng quên phím Delele.

Không nhớ phím tắt

Vẫn có người không biết tổ hợp Ctrl-C là phím tắt của lệnh Copy (sao chép) còn Ctrl-V là của lệnh Paste (dán). Tất nhiên họ không cần nhớ mọi phím phức tạp, nhưng nên biết một vài thao tác đơn giản để tiết kiệm thời gian, chẳng hạn Alt + Tab (chuyển đổi giữa các cửa sổ), biểu tượng Windows + D (thu nhỏ/phục hồi các cửa sổ)...

Cài đặt quá nhiều thứ

Vì sao máy tính của bạn chạy quá chậm? Một phần vì bạn cài tới 4 phần mềm chat và 7 thanh công cụ cho trình duyệt cùng nhiều phần mềm chẳng mấy khi dùng đến khác.

Xếp hàng mua sản phẩm

Việc xếp hàng có thể là một cách để thể hiện tình yêu với sản phẩm hoặc giúp bạn nổi tiếng. Nhưng nếu không có cơ hội trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu thiết bị, bạn cũng sẽ chẳng được báo chí nhắc đến. Hơn nữa, sản phẩm mua hôm nay với ngày mai cũng không khác gì nhau, vì vậy không cần khổ sở đứng dưới trời mưa, ngủ trong bão tuyết chỉ để có một chiếc điện thoại, máy tính... Thậm chí, bạn có thể đặt hàng qua mạng và người ta sẽ đem đến tận cửa cho bạn.

Hành hạ máy tính, điện thoại

Dù đôi lúc phát điên vì máy quá chậm, hoặc đang tức giận ai đó, người sử dụng cũng nên trút giận vào một thứ khác thay vì những vật bất ly thân như laptop, điện thoại bởi trong đó chứa nhiều thông tin quan trọng. Bỏ ra vài triệu đồng để mua lại máy mới cũng càng khiến họ cảm thấy tệ hơn.

Không đọc kỹ thông số

Với mỗi một thiết bị, các hãng sản xuất thường cho ra mắt khoảng 3-4 phiên bản khác nhau. Họ mô tả đầy đủ các tính năng của bản cao cấp rồi công bố "sản phẩm có giá khởi điểm là 300 USD" (giá của bản ít chức năng nhất). Tuy nhiên, không ít người hiểu lầm rằng chỉ với vài trăm USD đó, họ đã có thể sở hữu một thiết bị với vô số đặc điểm hấp dẫn.

Một mật khẩu cho mọi tài khoản

Do lười hoặc do đãng trí, nhiều người chỉ dùng một mật khẩu duy nhất để đăng ký các dịch vụ. Tuy nhiên, nếu password rơi vào tay kẻ xấu, mọi tài khoản ngân hàng, e-mail, mua sắm trực tuyến, Facebook, Twitter... của họ cũng sẽ bị kiểm soát.

Không có địa chỉ e-mail dự phòng

Nhiều người có thói quen cung cấp e-mail rất quan trọng của mình (thường được dùng trong giao dịch với đối tác...) để đăng ký tràn lan các dịch vụ web, cho người mới quen... Trong những trường hợp này, họ nên đăng ký thêm tài khoản Gmail hoặc Yahoo Mail để tránh rắc rối như bị spam, quấy rối...

Theo Châu An (VNE)