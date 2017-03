Toàn bộ thông tin biển số, hình ảnh chủ xe,chiếc xe...đều được lưu trên máy tính với "mắt thần".

“5 giây là xong”

Tại cuộc họp báo công bố 16 sản phẩm lọt vào vòng chung khảo cuộc thi Nhân tài Đất Việt diễn ra mới đây, một sản phẩm đã thu hút được sự chú ý của nhiều người, đó là hệ thống quản lý bãi xe thông minh ứng dụng công nghệ nhận dạng biển số kết hợp công nghệ thẻ có tên gọi “Mắt thần” của nhóm tác giả đến từ Học viện Kỹ thuật quân sự. Hệ thống trông giữ xe này hoạt động dựa trên nguyên lý: Sử dụng máy vi tính tích hợp đầu đọc thẻ, camera. Khi có xe vào bãi, camera sẽ lưu lại hình ảnh và người gửi xe được nhận một thẻ với mã số riêng, trong đó đã được ghi lại thời gian gửi, ảnh mặt chủ xe, ảnh chụp biển số xe và cả biển số xe lưu dạng văn bản do phần mềm tự động nhận dạng… Tất cả các thông tin xe ra vào (đặc biệt là hình ảnh mặt chủ xe và biển số) đều được hiển thị tức thời lên màn hình máy vi tính, cho phép nhân viên bảo vệ có thể dễ dàng đối chiếu.

Được biết, trên thị trường “Hi-tech” dành cho bãi giữ xe, ngoài giải pháp “Mắt thần” còn có giải pháp khác là hệ thống bãi giữ xe tự động “S-Parking”, “1 TV”. Tại TP.HCM, các điểm như Thương xá Tax, bệnh viện Nhân Dân Gia Định, ký túc xá ĐH Bách khoa… hiện cũng đang sử dụng giải pháp này. Theo thông tin từ công ty Hồng An (TP.HCM), đơn vị đang cung cấp giải pháp S-Parking, vé xe đã được mã vạch nên cho dù kẻ gian có nhặt được vé cũng phải “phát khóc” vì không thể biết nổi chiếc xe… ở đâu, thuộc loại xe nào mà “cố tình cầm nhầm”. Khi có người trả xe, nhân viên kiểm soát chỉ dùng máy quét để nhận dạng thẻ. Nếu các thông số không khớp với dữ liệu lưu trên máy tính, hệ thống sẽ tự động phát tín hiệu báo động cho nhân viên trực xử lý. Còn giải pháp “bãi đỗ xe thông minh 1 TV” do công ty 1 TV (Hà Nội) hiện được đánh giá là “Hi-tech” nhất do sử dụng thẻ RF có tuổi thọ được giới thiệu là… 1 triệu lần đọc, bền hơn thẻ từ, thẻ chip và có thể nhận tín hiệu từ cách xa từ 5 – 20 mét, đều do phần mềm, máy tính, camera theo dõi, không có sự tham gia của con người.

Bãi ngoài trời còn… đợi dài

Rõ ràng, giải pháp trông giữ xe ứng dụng phần mềm “hi-tech” đang tỏ rõ những ưu việt. Tuy nhiên, những điểm trông giữ ô tô, xe máy áp dụng giải pháp tiên tiến này mới chỉ đếm nổi trên đầu ngón tay do chi phí khá tốn kém. Ứng dụng S-Parking, một bãi đỗ xe rộng khoảng 1000m2 với 2 cổng ra, 2 cổng vào, hệ thống chừng 20 camera theo dõi có thể “ngốn” tròm trèm hàng tỷ đồng. Và cũng vì lý do dễ bị hỏng do điều kiện thời tiết thất thường nên những hệ thống giữ xe thông minh như thế mới chủ yếu được đầu tư cho các điểm trông giữ trong nhà. Và điều đó cũng có nghĩa, với vô số điểm trông giữ xe ngoài trời như hiện nay, người gửi vẫn còn phải “chung sống” với nạn thu phí tùy tiện, mất nhiều thời gian, ức chế dài dài…

Cùng đó, nếu như trước đây chuyện gửi xe bằng ghi giấy thủ công có thể lấy dễ dàng miễn là người nhận xe có trong tay tấm vé. Tuy nhiên, khi đã gửi vào bãi được “mắt thần” lưu ảnh khuôn mặt chủ xe vào bộ nhớ máy tính thì chuyện lấy hộ không còn đơn giản nữa. Người lấy hộ xe (chuyện này hay diễn ra tại bệnh viện, trường đại học) nhất thiết phải trình chứng minh thư, giấy tờ đăng ký xe hợp lệ.

Bên cạnh đó, do bãi giữ xe “Hi-tech” phụ thuộc vào chiếc máy tính thế nên khi xảy ra sự cố sẽ gây phức tạp không nhỏ. Còn nhớ, tại bệnh viện nhân dân Gia Định hồi đầu năm 2009 đã xảy ra sự cố mạng máy tính bị… treo bất tử nên chiếc máy “quẹt” mã vạch không thể đọc nổi biển số. Vì lý do đó, nhân viên trông xe đã yêu cầu chủ xe xuất trình giấy tờ, chứng minh nhân dân. Tuy nhiên do đôi bên có lời lẽ ứng xử bất ổn nên đã dẫn đến cãi vã gay gắt, mọi chuyện chỉ được giải quyết ổn thỏa khi công an có mặt. Còn chiếc máy tính bị treo, cũng phải mất gần một giờ đồng hồ sau mới được nhân viên kỹ thuật đến giải quyết.

Dù hiện đại đến đâu cũng luôn có tính hai mặt, thế nhưng những phiền hà kể trên chỉ là chuyện… nhỏ khi tất tật “thủ tục nhập bãi” tại những nơi luôn diễn ra tình trạng ách tắc, ngột ngạt khói bụi như bãi gửi xe bệnh viện, siêu thị, trường đại học…chỉ “xin” có 5 giây của mỗi người cho một lần gửi xe quả thực vẫn rất lý tưởng. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là một khi đã phụ thuộc vào máy móc, “bỏ qua” giấy bút, đơn vị quản lý các bãi trông giữ xe tiền tỷ cần chuẩn bị tốt công tác “ứng cứu” sẵn sàng xử lý sự cố một cách nhanh nhất, bởi chỉ chậm vài chục phút sẽ dẫn đến tình trạng “nội bất xuất, ngoại bất nhập” gây phiền hà lớn cho người gửi xe.

Theo Nguyên Đức (ICTnews)