Có thể nói, với iPhone 6s và 6c, Hajek đã tưởng tượng lại hoàn toàn về iPhone, thể hiện ngay từ đường cong trứ danh khiến cho mọi rìa góc của iPhone đều bị loại bỏ. Tất nhiên, sự tưởng tượng mạnh tay này của Hajek khiến cho iPhone 6s và 6c trông khá "mơ mộng" và ít mang tính thực tế bằng những ý tưởng iPhone 6 đã được công bố trước đó. Tất nhiên, khó có khả năng Apple sẽ tham khảo hướng thiết kế kiểu này, song việc quan sát iPhone mới qua lăng kính của các nhà thiết kế vẫn là việc hết sức thú vị.

Hajek cho biết hai thiết kế concept này dựa trên những tin đồn vừa xuất hiện trên MacFan rằng Apple có thể sẽ ra mắt tới 2 model iPhone mới trong năm nay. Dù đa số ý kiến cho rằng 2 model iPhone mới sẽ là iPhone 6 4,7 inch và phablet iPhone 6 5.5 inch, song Hajek lại có kiến giải khác khi đặt tên tác phẩm của mình là iPhone 6s và iPhone 6c.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong concept của Hajek là màn hình chiếm trọn vẹn mặt tiền của máy, đồng nghĩa với việc viền máy đã bị xóa sổ hoàn toàn. Thân máy mảnh mai, nhiều màu sắc với những đường cong đặc trưng.

Cũng cần phải nhắc lại rằng, hôm qua, giới thạo tin cho biết nguy cơ cao là Apple sẽ chỉ kịp ra mắt mẫu iPhone 4.7 inch trong năm nay. Mẫu phablet 5.5 inch sẽ có thể bị hoãn ra mắt tới năm 2015 do gặp trục trặc về pin. Theo thiết kế của Apple, màn hình phablet sẽ phóng to ra nhưng vòng eo thiết bị vẫn phải cực mỏng, do đó độ dày tối đa cho pin chỉ được phép là 2mm. Trong khi đó, độ dày chuẩn của lõi pin hiện hành dao động quanh ngưỡng 2.8mm - 2,9mm. Thực tế đó khiến Apple đang phải làm việc lại với các nhà sản xuất pin để tìm ra giải pháp khắc phục khả thi nhất.

Theo Y Lam (VNN)