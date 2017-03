(PLO) -Greenvity và DFJ VinaCapital vừa giới thiệu đến thị trường Việt Nam các sản phẩm công nghệ cho hệ thống chiếu sáng, an ninh cho nhà thông minh.

Ông Nguyễn Hùng, nhà sáng lập Greenvity, với nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển các hệ thống thông tin điện tử, nhận thấy rằng đa phần các thiết bị chiếu sáng thông minh và an ninh hiện có trên thị trường thường kết nối bằng không dây hoặc dây dẫn. Kết nối không dây dễ nhiễu và yếu dần khi tín hiệu phải xuyên qua nhiều môi trường, trong khi lắp đặt hệ thống dây dẫn tín hiệu trong tường có thề tăng cao chi phí và quan trọng hơn nữa có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ của kiến trúc sẵn có.

Trải qua nhiều thử thách với tư cách là nhà tiên phong trong thị trường IoT và nhà thông minh, hiện Greenvity là công ty quốc tế có trụ sở tại Thung Lũng Sillicon, Milpitas, California, Hoa Kỳ, với các phòng nghiên cứu & phát triển và đại diện thương mại tại Ấn Độ, Hàn Quốc và Đài Loan. Greenvity thiết kế, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chiếu sáng và hệ thống an ninh cho nhà/tòa nhà thông minh, đã được bán ở nhiều nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Brazil, Ý…

Giải pháp IoT trao tay của Greenvity bao gồm chip điện tử, bảng mạch, phần mềm, kết nối đám mây và ứng dụng di động, giúp khách hàng OEM (nhà sản xuất thiết bị gốc) có thể nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường và tiết kiệm tối đa chi phí phát triển. Trong lĩnh vực chiếu sáng thông minh, sản phẩm của Greenvity cho phép điều khiển từ xa thông qua thiết bị di động (điện thoại hoặc máy tính bảng) trên mọi thiết bị đèn, LED hoặc không LED.

Ông Hung Nguyen, CEO của Greenvity phát biểu, “Chúng tôi rất háo hức khi mang đến Việt Nam các sản phẩm IoT mới nhất trong lĩnh vực Nhà Thông Minh, An Ninh và An Toàn. Sản phẩm IoT của Greenvity có phạm vi ứng dụng rộng rãi từ thương mại, công nghiệp đến nông nghiệp. Công nghệ của Greenvity giúp tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí lắp đặt và tăng cường an ninh cho các khu thương mại, văn phòng, nhà máy, bệnh viện, trường học và các khu dân cư. Hệ thống chiếu sáng thông minh của Greenvity sẽ giúp xây dựng bầu không khí theo mong muốn của người dùng tại các nhà hàng, cửa hiệu, các điểm giải trí và trong gia đình. Công nghệ cảm biến và kiểm soát của chúng tôi cũng có thể áp dụng để tăng cường năng suất và tăng trưởng cho nông nghiệp tại Việt Nam”.

Các ứng dụng nhà thông minh của Greenvity sẽ được phân phối thông qua OnSky, một công ty chuyên về hệ thống tích hợp và quản lý đám mây.

“DFJ VinaCapital vui mừng được hỗ trợ Greenvity giới thiệu các sản phẩm công nghệ đến với thị trường Việt Nam”, ông Thân Trọng Phúc, Giám đốc điều hành DFJ VinaCapital cho biết, “Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh trên thế giới và chúng tôi dự đoán rằng nhà/tòa nhà và hệ thống an ninh thông minh sẽ là làn sóng lớn tiếp theo trên thị trường công nghệ thông tin ứng dụng tại Việt Nam. Chúng tôi chào đón Greenvity đến với thị trường Việt Nam và tiếp tục đi đầu với những công nghệ tiên tiến nhất.”

TRIỆU MẪN