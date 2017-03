Theo thống kê của IDC, HP là hãng máy tính dẫn đầu thị trường Việt Nam từ quý 2 năm 2008 đến quý 4 năm 2008. Đặc biệt, trong quý 4, thị phần của HP chiếm đến 44% thị trường, bỏ xa đối thủ cạnh tranh đứng thứ 2 với tỉ lệ 16%.

Mặc dù nền kinh tế bị ảnh hưởng nhiều do khủng hoảng tài chính và lạm phát, song năm 2008 lại được xem là “đại thành công” của HP. Tăng trưởng trên thị trường máy tính xách tay (MTXT) rất cao. Ước tính lượng nhập khẩu tăng gần 75%, phân đoạn các sản phẩm phổ thông – trung cấp tăng gấp 2,5 lần so với năm trước. Dường như thị trường MTXT đã đứng ngoài những khó khăn kinh tế trong năm 2008 vừa qua. IDC cho hay, MTXT HP tăng trưởng 87% so với năm 2007. Trong đó, MTXT dành cho người tiêu dùng chiếm 33,4% thị phần và MTXT dành cho doanh nghiệp chiếm 62,1% thị phần.

Để đạt được thành công vượt bậc như năm nay, HP Việt Nam đã không ngừng giới thiệu các dải sản phẩm rộng với nhiều chủng loại phong phú, phù hợp với nhu cầu và ngân sách của người tiêu dùng Việt Nam. Hiện có hơn 400 loại MTXT HP, HP Pavilion, Compaq Presario và HP Compaq khác nhau (tính chi tiết đến từng đầu mục sản phẩm) được nhập vào Việt Nam trong năm vừa qua, đây là yếu tố quan trọng khiến HP được đánh giá là thương hiệu dẫn đầu trong việc ra mắt các sản phẩm mới trong năm 2008.

2008 cũng được xem là năm thành công của máy tính để bàn HP Việt Nam khi các dòng máy tính để bàn dành cho doanh nghiệp vẫn giữ vững ngôi vị đầu bảng trong suốt cả năm 2008. Trong quý 4, các dòng sản phẩm này chiếm đến 8,8% thị phần, bỏ xa ngôi vị số hai chỉ đạt được 3.9%. Trong khi đó, máy tính để bàn dành cho người tiêu dùng cũng từng bước khẳng định vị trí hàng đầu trên thị trường với 3,7% thị phần, gần gấp đôi thị phần của đối thủ cạnh tranh đứng vị trí thứ 2.

IDC cũng đã đưa ra dự báo, năm 2009, chi tiêu cho CNTT trên thế giới sẽ tăng 2.6% so với 2008, thấp hơn so với dự báo tăng 5.9% của họ vào thời điểm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng. Tại Mỹ, chi tiêu cho CNTT được cho là sẽ tăng 0.9%, thấp hơn hẳn so với mức tăng trưởng 4.2% được dự báo vào tháng 8 vừa qua.

Và năm 2009 được đánh giá sẽ là một năm khó khăn cho nền kinh tế toàn cầu, tuy nhiên, HP hi vọng sẽ có thể “hâm nóng” và kích cầu thị trường máy tính trong nước bằng cách giới thiệu nhiều dòng sản phẩm MTXT được ứng dụng những công nghệ tiên tiến vào thị trường.