World Cup "cản mũi" PC

Nếu mọi năm vào thời điểm này thị trường máy tính và linh kiện có độ sụt giảm 30 đến 40% thì năm nay con số này tăng lên tới hơn 50%. Sự đìu hiu vắng vẻ có thể dễ nhận thấy tại các trung tâm bán buôn bán lẻ ở các chợ IT như Lê Thanh Nghị, Thái Hà.



Phần lớn thời điểm này người mua chủ yếu ghé các siêu thị điện máy để mua tivi về xem World Cup thay vì các thiết bị máy tính. Tháng 6 cũng là thời điểm nghỉ hè của học sinh phổ thông và cao điểm thi cử tại các trường đại học, do đó, lượng khách cũng sụt giảm đi nhiều thay vì tấp nập như mùa tựu trường hay những ngày đầu năm.



Mặc dù nhận định trước diễn biến thị trường sẽ theo quy luật hàng năm, nhưng anh Linh, đại diện phân phối thương hiệu mainboard máy tính cũng phải thừa nhận rằng "chưa có năm nào chậm như năm nay, bán hàng mà buồn như...kiến cắn". Hầu hết các thiết bị mainboard đều được nhập về nhỏ giọt, chủ yếu phục vụ bán lẻ và bảo hành với số lượng ít. Không còn phong phú và đa dạng về chủng loại như thời điểm này năm ngoái.



Các thương hiệu mainboard như DFI, Asus, Gigabyte...đều chỉ cung ứng từ 4 đến 8 model sản phẩm cho các dòng chip nhất định của Intel và AMD. Tuyệt nhiên thiếu vắng các sản phẩm cao cấp phục vụ giới độ PC. Đó cũng là tâm lý chung của các đại lý bởi lẽ hàng cao cấp thì kén khách và đang thời điểm giao thoa giữa công nghệ mới-cũ, khách có am hiểu sẽ không bỏ tiền ra nâng cấp máy thời điểm này.

Cùng với đó là sự sụt giảm của các linh kiện đi kèm như card đồ họa, màn hình vì hiện nay đã bão hòa sau những đợt bán hàng giảm giá của cuối năm ngoái. Hải, một dân nghiền độ máy cho biết đi rã cả chân các cửa hàng mà chẳng tìm được card đồ họa công nghệ Fermi mới ưng ý. Chỗ thì quá đắt, chỗ thì toàn dòng lỗi thời.



Năm 2010 trùng thời điểm World Cup, sức nóng của môn thể thao vua đã thực sự làm tản nhiệt và đóng băng thị trường máy tính. Thời điểm này thay vì mua PC để chơi game, lướt web thì học sinh sinh viên đa số đều vùi đầu vào những trận cầu nảy lửa.



Tính tới thời điểm này, hầu hết các thiết bị linh kiện máy tính đều ở trạng thái đóng băng, cửa hàng trong cảnh chợ chiều. Các thiết bị lưu trữ và giải trí thì lại ở ngoại lệ. Ổ cứng Samsung, WD, Seagate vẫn được tiêu thụ khá đều đặn, phục vụ các tín đồ lưu phim HD. Thẻ nhớ, USB flash cũng không giảm doanh số do giá rẻ và đang vào mùa du lịch, nhu cầu cho các thiết bị này tăng cao.



Đi tìm nguyên nhân

Việc thị trường IT đóng băng cũng một phần ảnh hưởng bởi việc thuế VAT lên 10% thay vì 5% từ đầu năm. Mức thuế này tuy không cao nhưng cũng ít nhiều ảnh hưởng tới thị trường linh kiện. Nếu như các dòng máy giá rẻ, từ 4 tới 5 triệu đồng/bộ gần như không bị ảnh hưởng bởi việc thuế tăng thì các linh kiện trung và cao cấp lại bị tác động khá nặng nề. Nếu trước đây để lắp một bộ máy tính cấu hình trung bình khá khoảng 1000 USD gồm cả thuế thì giờ đây để hợp thành bộ sau thuế đã xấp xỉ 1200 USD.



Ngoài ra, sự phát triển ồ ạt của các dòng MTXT từ bình dân tới cao cấp cũng một phần làm máy tính để bàn chững lại. Chỉ từ 9 triệu đồng là đã có thể sở hữu một MTXT cấu hình chip lõi kép của Intel với tính cơ động cao. Nếu đem 1200 USD dành lắp máy PC như vừa nêu là có thể sắm một chiếc laptop đa dụng khá cao cấp, dành cho chơi game, xem phim HD với chất lượng tốt.



Anh Tuấn, chủ cửa hàng máy tính khá lớn tại đường Trần Khát Chân cho biết, công ty anh đang chuyển sang quy mô bán buôn tập trung vào các dự án và làm dịch vụ bảo trì thay vì bán lẻ như trước đây. Vừa đỡ mệt, vừa đỡ phải lo bảo hành lẻ tẻ cho khách mua lẻ. Tuy nhiên máy tính đồng bộ bán cho các dự án thường lãi ít, giải ngân chậm cũng như phải bán kèm gói dịch vụ bảo trì tận nơi.



Một số đơn vị kinh doanh linh kiện PC hiện đang dần chuyển đổi sang phân phối các dòng MTXT hoặc chuyển đổi mô hình kinh doanh đa dịch vụ. Thay vì tập trung vào đồ IT, các đơn vị này bán cả thiết bị điện tử gia dụng, đặc biệt là TV, âm thanh cho hệ thống giải trí tại gia.

