Chờ đợi iPhone 5

Giới kinh doanh điện thoại cho biết từ mấy tháng nay, sức mua của thị trường giảm sút rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân được nhận định là do khó khăn chung của nền kinh tế. Điện thoại iPhone lại càng chậm hơn, do nhiều người tin rằng Apple sắp ra mẫu mới.

Tại Hà Nội, PV khảo sát trên các phố có nhiều cửa hàng kinh doanh thiết bị Apple như Thái Hà, Phố Huế, Bà Triệu… hầu hết các đời máy iPhone 4, 4S đều trong tình trạng "túc tắc". Mặc dù giá bán đã giảm xuống khá thấp nhưng cũng không có nhiều khách tìm mua.

Khách xem điện thoại tại showroom Nhật Cường.

Hiện trên thị trường, iPhone 4 bản quốc tế 8Gb phổ biến ở mức giá 12.000.000, iPhone 4S bản quốc tế dung lượng 16GB có giá 14.000.000- 14.500.000, iPhone 3Gs (sản xuất 2012) dung lượng 8Gb giá 7.000.000.

Theo ông Quang Huy, chủ cửa hàng TechLand, năm nào thị trường cũng rất chậm vào các tháng hè. Vào tháng 9-10 hàng năm, thường là thời điểm Apple ra mắt sản phẩm mới. Do vậy khách hàng thường có tâm lý chờ dòng máy thế hệ tiếp theo.

Khảo sát của PV, khách đến các showroom lớn hầu hết chỉ để tham khảo, xem các mẫu máy mới ra của Samsung, Sony… chứ ít người tìm mua máy iPhone. Riêng khách tìm mua phụ kiện iPhone hoặc cài đặt phần mềm thì rất nhộn nhịp.

Nhiều khách hàng cho biết, nếu bây giờ muốn mua iPhone họ cũng vẫn đợi iPhone thế hệ mới ra đời. Khi đó chắc chắn iPhone4, 4S sẽ còn giảm giá nữa.

iPhone thế hệ cũ vẫn còn đất sống

Theo ông Đào Toàn, Giám đốc điều hành công ty DTG, thông thường tâm lý khách hàng sợ mua hàng đợt đầu với giá cao nên nhiều người vẫn chọn mua sản phẩm hiện thị trường đang sẵn có là iPhone4 và 4S.

“Giá của iPhone Gen6 cũng sẽ giống khoảng giá của iPhone 4S khi mới ra, dao động trong khoảng 19-20 triệu dành cho bản 16GB và đắt hơn 2tr cho bản dung lượng lớn hơn. Giá iPhone 4S khi đó sẽ dao động trong khoảng 12,5 triệu-13 triệu, và vẫn có thị trường riêng mà không sợ ảnh hưởng của Táo mới”. ông Toàn nhận định.

Trong khi thị trường iPhone 4, 4S khá ảm đạm thì iPhone 3Gs bản 8Gb, sản xuất 2012 lại bán khá tốt. Ông Trần Quang Ánh, Phó T.giám đốc công ty Nhật Cường cho biết: “Sau khi xuất hiện trở lại, sức bán iPhone 3Gs (sản xuất 2012) rất tốt, thậm chí có thời điểm bị thiếu hàng”.

“Năm nào cũng vậy khi thế hệ iPhone mới ra đời thì các thế hệ trước giảm sức hút nhưng về giá thì không có sự biến động nhiều. Người ta thích dùng iPhone cũng có thêm một nguyên nhân là nó “không bị mất giá” nhanh như tất cả các loại điện thoại khác”, ông Ánh cho biết.

Với những ai không chạy theo công nghệ hay thời trang thì một chiếc smart phone như iPhone 3Gs chạy iOS 5.1.1 là quá đủ cho tất cả nhu cầu của họ: game, thoại, mail, chat… Do vậy iPhone 3Gs hàng chính hãng mới 100% với giá bán 7 triệu như hiện nay vẫn là sự lựa chọn của nhiều người.

Theo Bảo Khánh (Dân trí)