Chính hãng bán tốt, xách tay chậm lại

Với việc iPad 2 ra mắt đã xuất hiện khá lâu, thế nhưng theo những người kinh doanh iPad 1 tại Việt Nam tại các siêu thị lớn bán hàng chính hãng, họ vẫn bán tốt sản phẩm này.

Bà Mai Thị Trinh, Phụ trách truyền thông của thegioididong.com và thegioidientu.com cho biết, thời gian qua mặc dù có thông tin về iPad 2, nhưng tại hệ thống siêu thị của công ty - mặt hàng iPad vẫn bán tốt. Số lượng người mua hàng không giảm so với trước đây, thậm chí siêu thị không đủ hàng để cung cấp cho khách. Ông Huỳnh Minh Tuấn, Giám đốc trung tâm Ebar của Viễn Thông A cũng khẳng định, mặt hàng iPad 1 tại Viễn Thông A trong thời gian vừa qua vẫn được người dùng đón nhận ở mức cao. Việc thông tin iPad 2 ra mắt cũng không ảnh hưởng nhiều đến doanh số bán ra của công ty. Tuy nhiên, số lượng cụ thể bán ra hàng ngày rất khó thống kê, vì thực tế iPad chính hãng ở Việt Nam hiện nay vẫn chỉ là hàng bán lẻ. Do chưa có nhà phân phối chính thức, các siêu thị phải lấy hàng từ các nhà phân phối nước ngoài.

Có thể nói, các siêu thị lớn không ảnh hưởng về lượng iPad 1 bán ra ở Việt Nam khi có thông tin về iPad 2, tuy nhiên ở các cửa hàng nhỏ và hàng xách tay thì lượng iPad bán ra đã có dấu hiệu chậm lại. Ông Mai Triều Nguyên, Giám đốc của siêu thị Mai Nguyên cho biết, iPad 1 tại cửa hàng hiện nay đã tiêu thụ chậm lại, nguyên nhân là do việc iPad 2 ra mắt. Ông Mai Phú Phong, Giám đốc công ty cổ phần Nhất Phong (PhonGee) - đơn vị chuyên kinh doanh hàng Apple tại TP.HCM cũng cho biết, tại các cửa hàng bán iPad xách tay sức mua iPad 1 đã bắt đầu chậm lại so với thời điểm trước đây. Nguyên nhân chính vẫn do tâm lý người dùng chờ đợi iPad 2 sẽ được xách tay về trong thời gian tới. Đây cũng là một điều dễ hiểu, nhiều khả năng trong khoảng ngày 13-14/3, PhonGee sẽ đưa những chiếc iPad 2 xách tay đầu tiên về Việt Nam và mức giá khoảng gấp rưỡi hoặc gấp đôi giá Apple đưa ra.

Giá iPad 1 giảm không đáng kể

Đó là nhận định chung của những người đang kinh doanh mặt hàng này kể cả chính hãng lẫn xách tay. Mặc dù hiện tại trên Apple Store Việt Nam, giá iPad 1 đã giảm từ 900 ngàn đến 1,8 triệu đồng tuỳ theo dung lượng.

Theo bà Mai Thị Trinh, iPad 2 có giá bằng iPad 1 lúc mới ra mắt nhưng vẫn là giá do Apple đưa ra, còn khi về thị trường Việt Nam sẽ hoàn toàn khác. Hơn nữa muốn về Việt Nam cũng cần phải có lộ trình, như iPhone 4 chẳng hạn. Chính vì thế theo bà Trinh, với việc giá USD lên, giá iPad 1 tạm thời sẽ chưa giảm giá, khi iPad 2 về Việt Nam mới giảm và mức giảm cũng sẽ không đáng kể, vì iPad 2 thực tế thiết kế cũng không thay đổi so với iPad 1 là bao nhiêu. Cùng quan điểm, ông Huỳnh Minh Tuấn cũng nhận định, giá iPad 1 có giảm cũng phải sau từ 1 đến 2 tháng nữa, khi iPad 2 đã nhiều trên thị trường.

Về giá của iPad xách tay, ông Mai Phú Phong, Giám đốc PhonGee khẳng định sẽ giảm không đáng kể, vì iPad 2 cũng không có thay đổi nhiều so với iPad 1. Nếu hàng xách tay có giảm giá thì mức giá giảm cũng chỉ bằng mức giá trên Apple store Việt Nam. Theo nhận định của ông Phong, iPad 1 vẫn sẽ là hàng “hot” trên thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Sẽ có iPad 2 chính hãng tại Việt Nam Đó là khẳng định của các nhà mạng Viettel, VinaPhone và các siêu thị đang bán iPad chính hãng tại Việt Nam như Thế Giới Di Động, Viễn Thông A. Bà Nguyễn Thu Hồng, phụ trách truyền thông của VinaPhone cho biết, hãng cũng đang dự kiến sẽ phân phối iPad 2 tại Việt Nam trong thời gian tới, tuy nhiên thời gian cụ thể, giá bán và các dịch vụ đi kèm vẫn phải chờ một vì phía VinaPhone vẫn đang xúc tiến với Apple. Về phía Viettel, đại diện truyền thông công ty này cũng cho biết, Viettel cũng đang xúc tiến các thủ tục để đưa iPad 2 về Việt Nam. Phía siêu thị Thế Giới Di Động và Viễn Thông A, bà Mai Thị Trinh và ông Huỳnh Minh Tuấn cũng khẳng định, khi iPad 2 có mặt tại Việt Nam, họ cũng sẽ bán hàng chính hãng như iPad 1 bây giờ. Tuy nhiên, mức giá cụ thể sẽ tuỳ thuộc vào nhà phân phối.

Theo Lê Mỹ (ICTnews)