Câu hỏi Bkav hiện chiếm bao nhiêu % thị phần phần mềm diệt virus được nhiều người quan tâm.

Trước thông tin trên, ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Bộ phận nghiên cứu và phát triển Bkav cho biết, con số 85% thị phần này là tính cả thị phần qua kênh đại lý (bán lẻ) và kênh online. Trong đó, số lượng phần mềm Bkav Pro bán chủ yếu thông qua website bkav.com.vn và một phần ở một số trang web bán hàng trực tuyến khác như download.com.vn, solo.vn... Thị phần bán hàng online chiếm đến 90%-100% và số lượng gấp 10 lần bán qua kênh đại lý. Ngoài ra, đối tượng bán ở đại lý chủ yếu là những khách hàng mua máy tính mới và lần đầu tiên sử dụng Bkav, còn kênh online dành cho những người đã sử dụng qua phần mềm diệt virus trên máy tính cá nhân và nay có nhu cầu dùng Bkav Pro. "Chính vì thế, nếu tính gộp 55%-60% thị phần đại lý và 90%-100% thị phần kênh online (với số lượng gấp 10 lần kênh đại lý) thì con số hơn 85% Bkav đưa ra là hoàn toàn chính xác", ông Sơn khẳng định.

Trao đổi với phóng viên, ông Triệu Trần Đức, Giám đốc Công ty CMCInfosec cho rằng, con số Bkav đưa ra là không chính xác và "có thể xuống tận nơi để kiểm tra".

Theo kết quả khảo sát hiện trạng an toàn thông tin (ATTT) 2011 của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) mới công bố, phần mềm diệt virus Kaspersky được sử dụng nhiều nhất khi có đến 48% doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam sử dụng. Tiếp theo, Bkav đứng ở vị trí thứ 2 với khoảng 23%, nhỏ hơn 2 lần so với lượng doanh nghiệp dùng phần mềm Kaspersky. Đứng ở 3 vị trí tiếp theo trong kết quả khảo sát của VNISA lần lượt là phần mềm AVG, Symantec, BitDefender với 20%, 18% và 17%. Phần mềm diệt virus “made in Việt Nam” còn lại là CMC chỉ được khoảng 8% đơn vị sử dụng. Khảo sát hiện trạng ATTT 2011 được VNISA và VNCERT thực hiện trong vòng 4 tháng với khoảng 511 đại diện của các tổ chức nhằm đánh giá mức độ nhận thức, ứng dụng ATTT trong các tổ chức, doanh nghiệp.

Theo Nguyễn Khiêm (ICTnews)