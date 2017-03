Thông tin về sự ra đi của Richie được thông báo bởi kỹ sư phần mềm Rob Pike, một người bạn và đồng nghiệp cũ của Ritchie. Được biết, ông mất vào ngày 12/10 vừa qua, sau một thời gian dài bị bệnh nặng.





“Richie là người trầm lặng và kín đáo. Ông và tôi đã là bạn bè, đồng nghiệp và cộng tác cùng nhau. Và thế giới đã mất đi một trí óc vĩ đại” - Pike viết trên trang Google+ của mình.

Dennis Ritchie qua đời ở tuổi 70 vào ngày 12/10 vừa qua

Được biết đến rộng rãi trong cộng đồng công nghệ với tên gọi “dmr”, Ritchie đã trải qua phần lớn thời gian cuộc đời mình tại phòng thí nghiệm Bell Labs, một trong những công ty nghiên cứu điện tử viễn thông lớn nhất thế giới. Tại Bell, Ritchie đã gặp Ken Thompson và cả 2 đã cùng nhau tạo nên một hệ điều hành hoạt động hiệu quả hơn trên các hệ thống máy tính cá nhân còn non trẻ. Cuối cùng, vào năm 1971, Ritchie và Thompson cùng một vài đồng nghiệp khác tại Bell công bố phiên bản đầu tiên của hệ điều hành UNIX.





Đến năm 1973, Ritchie cùng Thompson đã cùng nhau viết lại hệ điều hành UNIX bằng ngôn ngữ C, giúp mở rộng tiềm năng của UNIX. Phiên bản này sau đó đã trở nên phổ biến và trở thành cơ sở quan trọng nhất để phát triển các hệ điều hành phổ biến hiện nay, nổi bật là Linux và Mac OS của Apple.





Ritchie đã từng có câu nói nổi tiếng về hệ điều hành UNIX của mình: “UNIX là một hệ điều hành đơn giản, tuy nhiên bạn phải là một thiên tài mới hiểu được sự đơn giản của nó”.





Bên cạnh hệ điều hành UNIX, Ritchie đã cùng Thompson hợp tác để phát triển ngôn ngữ lập trình C trong giai đoạn từ 1968 đến 1973 và chính thức giới thiệu vào năm 1972. Ngày nay, C là một trong những ngôn ngữ lập trình thông dụng nhất thế giới và là nguồn gốc để xây dựng các ngôn ngữ lập trình “mạnh” và phổ biến khác như C++ hay Java…

Dennis Ritchie (giữa) và Ken Thompson nhận huân chương do tổng thống Mỹ trao tặng

Trong suốt cuộc đời của mình, Ritchie đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý cho những sự đóng góp của mình trong nền công nghệ thế giới, bao gồm giải thưởng Turing được trao tặng bởi Hiệp hội Khoa học Máy tính trao tặng vào năm 1983 vì thành tựu phát triển lý thuyết hệ điều hành chung và Huân chương Quốc gia về Công Nghệ, được trao bởi tổng thống Mỹ Bill Clinton vào năm 1999 vì phát minh ra hệ điều hành UNIX và ngôn ngữ C.





Theo T.Thủy (Dân trí / DigitalTrends)