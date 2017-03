Trước đó, iPhone 6 và 6 Plus đã chính thức lên kệ từ hôm 19/9, tuy nhiên chỉ giới hạn trong 10 thị trường trọng điểm của Apple như Mỹ, Anh, Nhật, Singapore, Hồng Kông.

Trong danh sách 22 thị trường mới thì New Zealand là một trong những quốc gia được đón iPhone 6 và 6 Plus sớm nhất nhờ múi giờ. Tuy nhiên, giá bán của bộ đôi này ở New Zealand đắt hơn so với tại Mỹ. Cụ thể, iPhone 6 bản không khóa có giá 999 NZD, tương đương 792 USD trong khi iPhone 6 Plus bản rẻ nhất có giá 1149 NZD, tức 911 USD.

21 thị trường còn lại bao gồm Áo, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Ai-len, Đảo Man, Ý, Liechtenstein, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Qatar, Nga, Arap- Xeuet, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Đài Loan, Thổ nhĩ kỳ và UAE.

Theo lời Apple, iPhone mới sẽ được bày bán tại tổng cộng 115 thị trường trước cuối năm nay. Một số nguồn tin cũng tiết lộ Táo khuyết đã đặt hàng lượng điện thoại kỷ lục để chuẩn bị cho sức cầu thị trường từ nay đến cuối năm.

Đồng thời, theo một số nguồn thạo tin, rất có thể Apple sẽ công bố iPad mới vào tháng 10 này, biến mùa thu 2014 trở thành dịp sôi động nhất trong lịch sử của hãng.

Theo Y Lam (VNN)