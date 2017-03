Và mới đây, HTC tại Anh đã làm sáng tỏ thêm về ngày ra mắt chiếc HTC One mới. Theo đó, một tweet của HTC UK đã cho thấy ‘HTC One’ mới sẽ được giới thiệu vào ngày 1/3 tới và tên gọi của sản phẩm vẫn còn là điều bí ẩn. Thông điệp mà HTC gửi kèm theo quảng cáo đó là ‘Let Them Stare The New HTC One’.

HTC One M9 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 1/3 tới

Các chi tiết cấu hình khác của máy bao gồm chạy chip Snapdragon 810, camera 20MP ở mặt sau và chạy Android 5.0 Lollipop. Ngoài ra, HTC cũng có thể tung ra một phiên bản M9 Plus với màn hình 5.2 inch độ phân giải 2K cùng cảm biến vân tay tích hợp.

TRẦN LÂM – Theo Phone Anrena