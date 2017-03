Mạng lưới hacker tại Trung Quốc phổ biến đến khó tin

Hôm qua, Tờ New York Times đã đăng tải một phóng sự về vấn nạn an ninh mạng (hacking) tại Trung Quốc. Tờ này phát hiện thấy, các chuyên gia về an toàn thông tin không chỉ hiện diện ở những cơ quan cấp cao mà bất cứ ai, từ lực lượng tư pháp địa phương, chủ doanh nghiệp cho đến tội phạm đều có kỹ năng máy tính đủ để tấn công, xâm nhập mạng lưới. Nhiều công ty thậm chí ra đời chỉ nhằm một mục đích duy nhất là truy tìm, định vị những nguồn phát tán tin đồn trên mạng Internet.

Dưới đây là một số phát hiện đáng chú ý nhất của Times:

- Hacking đã đạt đến đủ mọi cấp độ: từ ăn trộm dữ liệu từ các tập đoàn, cơ quan chính phủ nước ngoài cho tới theo dõi đối thủ, ăn trộm bí mật doanh nghiệp...

Nhiều trường đại học từng tài trợ cho các cuộc thi về bảo mật máy tính để tìm kiếm các tài năng hacker trẻ tuổi.

- Doanh nghiệp thì ngày càng có xu hướng tuyển dụng hacker tự do để do thám đối thủ cạnh tranh. Trên thực tế, việc doanh nghiệp này bỏ tiền để tìm hiểu các đối thủ đang làm gì, có dự định gì là khá phổ biến tại Trung Quốc.

- Tội phạm mạng cũng ngày một hứng thú với hacking: Chúng có thể dễ dàng tấn công hàng loạt dịch vụ game trực tuyến hay vào các cơ sở dữ liệu thẻ tín dụng để ăn trộm tiền.

- Hacking hiện là một nghề béo bở tại Trung Quốc. Những hacker giỏi, trình độ cao có thể kiếm tới 100.000 USD một năm nếu như chúng tìm được một công ty hacking bài bản.

Về phần mình, chính phủ Trung Quốc phủ nhận mối liên đới với các hành vi hacking nhằm vào chính phủ nước khác và khẳng định bản thân họ cũng là mục tiêu của hacker.

Theo Y Lam (VNN / CNET)