Yahoo, Ask và Bing đều đã đưa ra bảng thống kê những từ/cụm từ được nhiều người tìm kiếm nhất, nhưng danh sách Google Zeitgeist vẫn luôn được chờ đợi vì đây là công cụ tra cứu phổ biến nhất thế giới.

Những sự kiện của năm 2012.

10 từ khóa đã phản ánh rõ nét những sự kiện đáng nhớ năm 2012 như cái chết đột ngột của Whitney Houston, nữ diva đã khiến nhiều người yêu âm nhạc thổn thức với bản ballad I will always love you, ca khúc Gangnam Style của PSY gây sốt trên khắp thế giới, cơn bão Sandy khiến miền đông nước Mỹ tê liệt, công nương Kate Middleton lộ ảnh ngực trần và có bầu, thế vận hội Olympics London...

1. Whitney Houston

2. Gangnam Style

3. Hurricane Sandy

4. iPad 3

5. Diablo 3 (trò chơi của Blizzard Entertainment)

6. Kate Middleton

7. Olympics 2012

8. Amanda Todd (cô bé 15 tuổi người Canada đã tự tử ngày 10/10 vì bị kẻ xấu tung ảnh nóng).

9. Michael Clarke Duncan (diễn viên nổi tiếng trong phim The Green Mile qua đời hôm 3/9)

10. BBB12 (viết tắt của chương trình Big Brother Brazil)

Năm nay, Google Zeitgeist có thêm danh sách những sản phẩm điện tử được mọi người "săn lùng" nhiều nhất trên Internet. Điều đáng ngạc nhiên là người ta không hề thấy sự xuất hiện của iPhone trong khi iPhone 5 mới được tạp chí Time bình chọn là Thiết bị của năm. Thay vào đó, vị trí quán quân thuộc về iPad 3, theo sát là đối thủ đáng gờm nhất của iPhone: Galaxy S III. Một sản phẩm khác của Samsung cũng góp mặt trong danh sách là Note II. Ngoài ra, rất nhiều sản phẩm đình đám cũng được liệt kê như tablet đầu tiên của Google và Microsoft, smartphone đầu tiên của Nokia chạy hệ điều hành Windows Phone 8...

1. iPad 3

2. Samsung Galaxy S III

3. iPad Mini

4. Nexus 7

5. Galaxy Note 2

6. PlayStation

7. iPad 4

8. Microsoft Surface

9. Kindle Fire

10. Nokia Lumia 920

Tính cả năm, hệ thống Google đã xử lý 1,2 nghìn tỷ lượt tìm kiếm thông qua 146 ngôn ngữ khác nhau.

