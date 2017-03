Do đó, nguy cơ mất dữ liệu khi dùng 3G tương tự nguy cơ mà mạng LAN mắc phải. Điều đó có nghĩa là người dùng mạng 3G có thể bị hacker đột nhập vào các file chia sẻ, trộm mật khẩu và nhiều hình thức khác. Riêng với điện thoại di động 3G, do tốc độ truy cập internet có thể đạt 7,3 Mbps nên rất dễ bị virus tấn công. Việc mất dữ liệu trực tiếp từ điện thoại khá nguy hiểm vì đó có thể là nơi lưu giữ thông tin cá nhân, hình ảnh, số thẻ tín dụng... Thống kê hiện nay cho biết, đã có 190 loại virus trên điện thoại di động.



Trong khi đó các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo hầu hết các kết nối mạng 3G ở Việt Nam hiện nay đều không áp dụng biện pháp bảo mật. Những người kết nối 3G thực chất là tham gia vào một mạng LAN nhưng không có người quản trị. Nhà cung cấp dịch vụ cũng chưa thực hiện việc phân quyền hợp lý nên người sử dụng rất dễ bị tin tặc tấn công.



Trong khi chờ công tác bảo mật cho người dùng tốt hơn từ các nhà mạng, người dùng cần tự bảo vệ mình bằng cách cài đặt phần mềm tường lửa và phần mềm diệt virus vào thiết bị có kết nối 3G. Người dùng cần thường xuyên cập nhật các phiên bản mới, bản vá lỗi của phần mềm để tin tặc không thể lợi dụng. Ngoài ra, người dùng thiết bị 3G cũng có thể phân quyền sử dụng hoặc đặt mật khẩu vào các thư mục chia sẻ để khi bị mất một dữ liệu, các dữ liệu khác vẫn được an toàn.



Theo Hoàng Lê (HNM)