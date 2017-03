Tại Việt Nam, theo một thông lệ, khi xảy ra thảm họa, người dân thường “xem” và “nhìn” những ảnh hưởng và thiệt hại hơn là “đọc” tin tức. Do đó, “video động đất ở Nhật Bản” là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất, tiếp theo là “clip sóng thần ở Nhật Bản” và “hình ảnh động đất ở Nhật Bản”, còn những từ khóa phổ biến là “động đất Nhật Bản”. Thú vị hơn, từ khóa tìm kiếm “bản đồ Nhật Bản” đã không được tìm kiếm trong một năm qua lại bất ngờ được tìm kiếm nhiều vào ngày 12 tháng 3 (một ngày sau thảm họa tại Nhật Bản) và từ khóa này cũng chính là từ khóa được Yahoo! Search Trends ghi nhận là từ được tìm kiếm nhiều nhất vào ngày này.. “Sendai” thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau thảm họa cũng dẫn đầu danh sách từ khóa được quan tâm.

Với những tin tức về ảnh hưởng to lớn của động đất và lò phản ứng hạt nhân cùng nỗi lo sợ về nhiễm phóng xạ, những số lượng tìm kiếm liên quan đến năng lượng hạt nhân, sự phóng xạ, rỉ phóng xạ và những ảnh hưởng của nó là con số khá ấn tượng. Kết quả Yahoo! Search Trends cũng cho biết là thảm họa này đã gợi nhớ đến thảm họa hạt nhân Chernobyl tại Ukraina vào năm 1986. Tìm kiếm về thảm họa Chernobyl, nổ, đám mây phóng xạ Chernobyl cũng được tìm kiếm. Bên cạnh những dự đoán, giải thích cho thảm họa tại Nhật Bản đã được bàn luận rộng rãi trên Internet với những từ khóa như “liên hệ giữa siêu trăng và sóng thần” là lời giải thích cho rằng thảm họa là xuất phát từ siêu trăng.

Do đó, nghiên cứu trên Yahoo! liên quan đến dự đoán và sự tiên đoán về thảm họa Nhật Bản, những bộ phim “Nikkei” và “Chứng khoán Tokyo” (Tokyo stock exchange), phim với với những cảnh tượng về thảm họa như “Thảm họa kinh hoàng” (Sinking of Japan) “2012” và “Ngày không xa”(The Day after Tomorrow) và những lời đồn thổi về cái chết của những nhân vật Nhật Bản như nhà sáng lập ra Pokemon, Hello Kitty và diễn viên Maria Ozawa đã tăng đáng kế kể từ sau trận động đất Nhật Bản.

Theo TH (ICTnews)