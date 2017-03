Theo Slashgear, việc đồng ý sử dụng tên miền .xxx đã được cân nhắc từ lâu, kể từ lần đề nghị đầu tiên vào năm 2000 và sau đó thông qua năm 2005, nhưng đến năm 2006 thì bị tạm ngưng, năm 2007 lại được đưa ra để xem xét.









Theo Thành Luân (TNO)

Lý do của việc trì trệ trên là do Hội đồng nghiên cứu gia đình (Family Research Council - FRC) cho rằng, việc .xxx được phép sử dụng sẽ giúp cho những nhà sản xuất nội dung khiêu dâm mở rộng các hoạt động của mình trên internet.Điều ngạc nhiên là các tổ chức đang làm việc trong ngành công nghiệp sản xuất nội dung khiêu dâm cũng không muốn tên miền .xxx ra đời, bởi họ lo ngại rằng nội dung của mình sẽ bị kiểm duyệt nhiều hơn khi buộc phải chuyển qua tên miền này.Tuy nhiên, các công ty đăng ký tên miền ICM Registry lại ủng hộ nhiệt tình quyết định này của ICANN, khi cho rằng việc các trang web khiêu dâm được đăng ký dưới đuôi .xxx sẽ tốt hơn cho trẻ vị thành niên và an ninh mạng nói chung.Stuart Lawley, Giám đốc điều hành của ICM cho biết: “Lần đầu tiên, sẽ có một địa chỉ web dành riêng cho các nội dung người lớn, trẻ vị thành niên sẽ khó lòng tự do truy cập đến những tên miền này và các virus máy tính cũng khó có thể núp bóng hơn”.