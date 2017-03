Trích dẫn trên cho thấy người ta đang gọi tablet mới nhất của Apple theo nhiều cách khác nhau.

The new iPad là tên gọi chính thức được Apple sử dụng trên website.

Phil Schiller, Phó chủ tịch phụ trách marketing Apple, giải thích họ gọi thiết bị mới là "The new iPad" vì "không muốn bị đoán trước dễ dàng". Nhiều người tin rằng máy tính bảng và có thể cả smartphone của Apple về sau này sẽ không có đuôi như 2, 3, 3GS, 4S... và đơn giản được gọi là iPad, iPhone (như MacBook).

Tuy nhiên, nếu tiêu đề bài viết này chỉ là "iPad", hoặc người đọc nghe bạn bè khoe rằng: "Tôi vừa mua một chiếc iPad mới", họ sẽ không rõ sản phẩm được nhắc đến là iPad nói chung, hay chỉ riêng máy đời đầu, thế hệ hai hoặc ba.

Khảo sát về sự phổ biến của các cách gọi iPad.

Trang Hacker News tiến hành một khảo sát nhỏ và nhận thấy tên gọi chính thức "The new iPad" lại ít được mọi người dùng nhất và chủ yếu lựa chọn là "iPad 3".

Các đại lý bán lẻ cũng có cách xử lý riêng. eBay gọi sản phẩm là iPad 3rd Gen trong khi Amazon nhấn mạnh bằng cụm từ NEWEST MODEL (bản mới nhất, viết hoa).

Các giải thích khác nhau của eBay và Amazon.

Giới phân tích cho rằng nếu Apple muốn xây dựng thương hiệu "The new iPad" thì họ đã thất bại và không rõ khi iPad thế hệ bốn ra đời, nó được gọi là gì (là "iPad" dễ gây nhầm lẫn như hiện nay, hay tiếp tục là "The new iPad").

Theo Châu An (VNE)