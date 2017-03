Viettel, MobiFone và VinaPhone đang là doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế, vì vậy 3 mạng di động này không được tự ý ban hành các gói cước

Phát biểu tại cuộc họp Giao ban quản lý nhà nước sáng nay (14/10) tại Bộ TT&TT, ông Phạm Hồng Hải, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết là Cục vừa đồng ý cho các mạng di động tăng cước 3G. "Cước 3G của Việt Nam đang bán dưới giá thành, nếu các mạng di động không tăng cước sẽ không thể bù lỗ nổi" ông Phạm Hồng Hải nói.

Đại diện Cục Viễn thông cho biết, đến thời điểm này chỉ có 3 mạng di động là Viettel, MobiFone và VinaPhone trình phương án điều chỉnh cước 3G và đã được Bộ TT&TT phê duyệt.

Viettel, MobiFone và VinaPhone đang là doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế, vì vậy 3 mạng di động này không được tự ý ban hành các gói cước. Tất cả các gói cước 3G mà 3 mạng này vừa điều chỉnh đều đã được Bộ TT&TT phê duyệt với mức tăng trung bình khoảng 20%.

Cho đến thời điểm này, Vietnamobile là mạng di động duy nhất chưa báo cáo phương án điều chỉnh cước 3G. "Vietnamobile là mạng không chiếm thị phần khống chế nên có thể chỉ cần thông báo với Bộ TT&TT về giá cước chứ không cần phải có sự phê duyệt như Viettel, MobiFone và VinaPhone. Với giá cước 3G như hiện nay cả 3 mạng di động lớn còn lỗ nên chắc chắn Vietnamobile không thể có lãi từ dịch vụ 3G" đại diện Cục Viễn thông nói.

Hiện Vietnamobile mới chỉ cung cấp dịch vụ 3G tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nếu Vietnamobile mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ 3G thì chắc chắn sẽ phải tính đến phương án tăng cước 3G để có thể tái đầu tư.

Đại diện Cục Viễn thông cho biết là mức cước 3G của Việt Nam đang rất thấp so với các nước trong khu vực ASEAN và trên thế giới. Với mức cước mà các mạng di động đang bán cho khách hàng hiện nay cũng đang thấp hơn giá thành rất nhiều. Vì vậy, Bộ TT&TT đã yêu cầu các mạng di động phải điều chỉnh giá cước 3G không được bán dưới giá thành. Bộ TT&TT đang yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông phải tính toán riêng và rõ từng dịch vụ để không được bán dưới giá thành và không được bù chéo giữa các dịch vụ. Tuy nhiên, hiện giá cước 3G của Việt Nam đang quá thấp mà nâng lên ngay bằng giá thành sẽ gây xáo trộn cho khách hàng. Vì vậy, sẽ phải có lộ trình tăng cước hợp lý để không gây ảnh hưởng nhiều đến người sử dụng dịch vụ 3G.

Cục Viễn thông khẳng định ngay cả khi các mạng di động tăng cước 3G lên khoảng 20% thì mức cước 3G vẫn thấp hơn rất nhiều mức trung bình của 10 nước ASEAN. Nếu thu cước 3G trên thực tế sử dụng thì cước 3G của Việt Nam chỉ bằng 19,4 % so với mức thu trung bình của ASEAN. Cụ thể hơn nếu so sánh về giá cả và dung lượng gói cước có dung lượng từ 200 MB đến 300 MB thì giá cước 3G của Việt Nam chỉ bằng 30% só với mức trung bình của các nước ASEAN. 500 MB đến 600 MB thì cước 3G của Việt Nam chỉ bằng 35% so với trung bình các nước ASEAN, nếu so sánh gói cước có dung lượng từ 1000 MB đến 15000 MB thì giá cước 3G của Việt Nam chỉ bằng 36% và gói cước từ 2000 MB trở lên thì cước 3G của Việt Nam bằng 51% mức cước trung bình của ASEAN.

Bảng so sánh cước 3G của Malayxia và các mạng di động của Việt Nam.

Theo TK (ICTnews)