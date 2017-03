Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo báo cáo quý Ba, Samsung đã đạt lợi nhuận 3,97 tỷ USD, tăng 17% so với con số 3,39 tỷ USD cùng kỳ năm 2009, doanh thu cũng tăng 12% lên mức 35,81 tỷ USD.



Kết quả khả quan này của Samsung chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh các linh kiện bán dẫn và điện thoại di động. Tuy nhiên, mặt hàng LCD thì lại không được như vậy, do nhu cầu tiêu thụ thiết bị này đã giảm đặc biệt là ở thị trường Mỹ và Châu Âu.



Ngoài ra, việc giảm giá các sản phẩm máy tính xách tay, màn hình vi tính và tivi cũng tác động đến kết quả kinh doanh của Samsung.



Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh các sản phẩm nghe nhìn của Samsung, trong đó có tivi, máy ảnh, cùng với một số thiết bị điện tử khác thậm chí còn thua lỗ.



Chính những kết quả không khả quan của những nhóm sản phẩm đó đã khiến Samsung lo ngại mức tăng trưởng đạt được trong quý 3 sẽ không thể duy trì.



Samsung nhận định doanh thu quý 4 của hãng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lượng cung sản phẩm quá cao và việc phải hạ giá các sản phẩm để cạnh tranh. Hơn thế nữa, nhu cầu đối với sản phẩm LCD được dự đoán sẽ tiếp tục giảm.



Để đối phó với tình hình, Samsung có kế hoạch nỗ lực để nâng cao thị phần cũng như duy trì mức tăng trưởng "hai con số" đối với các dòng sản phẩm điện thoại di động và đặc biệt là đối với sản phẩm mới "chào đời" máy tính bảng Galaxy Tab.



Thêm vào đó, hãng này cũng sẽ tập trung vào các sản phẩm có mức lợi nhuận cao như tivi màn hình LED và tivi 3D./.

Theo Đại Hải (Vietnam+)