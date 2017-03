(Nguồn: TTXVN)

Theo AFP, ngày 15/1, tập đoàn công nghệ khổng lồ Trung Quốc Hoa Vi (Huawei) đã phủ nhận một thông tin cho rằng thiết bị mạng lưới viễn thông của tập đoàn này bị tình báo Mỹ thâm nhập.

Trả lời báo giới, Giám đốc phụ trách tài chính của Hoa Vi, bà Cathy Meng khẳng định rằng "không có sự cố trong mạng lưới viễn thông phát sinh bởi những lý do an ninh."

Khi được hỏi về thông tin được đăng tải cuối tháng trước trên tạp chí Der Spiegel của Đức rằng thông tin sản phẩm của nhiều công ty công nghệ, trong đó có Hoa Vi, đã bị Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) xâm nhập, bà Cathy tuyên bố: "Những cáo buộc đó không cơ sở."Tạp chí này cho biết báo cáo trên được trích từ tài liệu nội bộ của NSA.Nhiều năm nay, Hoa Vi phải đối mặt với nhiều cáo buộc tồn tại một vấn đề an ninh tiềm tàng từ virus mang tên "Con ngựa thành Troy" do có các mối liên hệ chặt chẽ với Chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã phủ nhận cáo buộc này.

Hoa Vi đã bị cấm tham gia các dự án băng thông rộng ở Mỹ và Australia do những lo ngại về hoạt động do thám./.

