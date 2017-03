"Flappy Bird" đã không còn bay nữa (Nguồn: Forbes)

PV xin giới thiệu thêm một bài viết khác của Forbes, bày tỏ sự ủng hộ đối với nhà phát triển game độc lập được mến mộ này.

“Tôi khuyên các bạn nên đọc qua bài phỏng vấn Nguyễn, trong đó anh đã trao đổi một số vấn đề mà tất cả chúng ta đều quan tâm.

Tôi có vinh dự được thảo ra một số câu hỏi và chuyển chúng tới Việt Nam. Tại sao anh ấy lại làm chuyện này (gỡ bỏ trò chơi)? Điều gì đang diễn ra trong tâm trí của người đã đóng cửa một trò chơi lẽ ra có thể mang lại khoản danh thu thường nhật tới 50.000 USD.Ngay cả khi đã đưa ra những câu trả lời mới, Nguyễn Hà Đông vẫn là một bí ẩn. Lý do đầu tiên để anh gỡ bỏ Flappy Bird khỏi các cửa hàng ứng dụng là do người chơi đã quá nghiện nó và anh cho rằng việc này gây hại.Thứ nữa là Hà Đông đã nhận quá nhiều sự chú ý mà anh không mong muốn vì trò chơi này. Bất chấp việc có được tiền bạc, Hà Đông cho biết "cuộc sống của anh không được thoải mái như trước kia."Thông qua những tuyên bố mới này, Hà Đông thể hiện mình như một người đơn giản, nói là làm. Dường như đây không phải là một chiêu tiếp thị gây sốc nhằm tăng số người tải trò chơi. Tôi tin anh nghĩ mình đang làm điều tốt đẹp cho cộng đồng, thông qua việc xóa bỏ trò chơi quá gây nghiện. Anh nói rằng trò chơi sẽ không trở lại và như thế là tốt nhất. Tôi cũng đồng tình như vậy.Bất chấp việc thu hút vô số sự chú ý do khai tử trò chơi, Hà Đông vẫn nói rằng anh cảm thấy được giải thoát sau cái chết của Flappy Bird. Anh sẽ tiếp tục tập trung vào phát triển các trò chơi khác ngoài game này. Anh hiện có một số trò chơi khác cũng rất ăn khách tại các cửa hàng ứng dụng, nhưng hứa rằng sẽ không xóa chúng, trừ phi chúng cũng trở nên gây nghiện quá mức.Một lần nữa, tất cả những chuyện này sẽ lệ thuộc vào việc bạn có tin hay không các động cơ mà Hà Đông đã nêu ra. Với tôi, anh ấy giống như một người hơi lập dị nhưng cao quý. Anh không chạy trốn hoàn toàn khỏi thành công như một số người nghĩ. Anh chỉ làm điều mà mình muốn với trò chơi bản thân thiết kế.

Đây là một tình huống đặc biệt bất thường, bởi ngay cả các công ty nhỏ đã thắng lớn trong thế giới trò chơi vẫn thường là những nhóm người. Trong khi đó studio .GEARS của Hà Đông lại chỉ có một mình anh. Và như thế nếu anh cho rằng đã quá đủ cho trò chơi của mình, anh sẽ có toàn quyền đưa ra quyết định về số phận của nó. Anh có thể xóa sổ nó nếu thích.





Đã xuất hiện rất nhiều game ăn theo Flappy Bird (Nguồn: Forbes)



Tôi cũng tin vào tuyên bố của Hà Đông rằng anh khai tử trò chơi không vì sợ bị kiện. Nintendo không muốn khởi kiện anh chỉ vì các ống màu xanh trong trò chơi giống với trò Mario, cũng như cha đẻ trò Piou Piou ra đời năm 2011 khẳng định anh sẽ không kiện cáo gì. Bản thân Hà Đông cũng nói trong cuộc phỏng vấn với Forbes rằng anh sẽ chẳng kiện bất kỳ ai làm game dựa trên trò Flappy Bird.Tôi tin rằng trò chơi của Hà Đông về một góc độ nào đó là sản phẩm sử dụng lại ý tưởng đã có và điều này cần phải được làm rõ. Nhưng đó không thể là lý do để người ta trực tiếp quấy rối, lăng nhục hoặc đe dọa anh. Tôi đã thấy nhiều lời đe dọa lấy mạng anh do những gã ngốc tung lên Twitter vào cuối tuần qua và tôi hiểu rằng điều đó có thể ảnh hưởng sâu sắc tới một con người.Tôi nghĩ cuộc phỏng vấn này đã củng cố những gì mình nghi ngờ kể từ khi tấn kịch bắt đầu. Hà Đông đã có một cuộc sống đơn giản trước khi những chuyện này diễn ra và bế tắc không thể tìm ra cách điều chỉnh tất cả những sự nổi tiếng bất ngờ xuất hiện.Hiển nhiên người ta cũng không ngờ tới việc anh sẽ có hành động xóa đi thứ khiến mình trở thành cái tên rất nổi trong thế giới trò chơi điện tử, giúp mang lại hàng đống tiền.Nhưng Hà Đông không phải là người tử vì đạo. Anh ấy không đóng gói các trò chơi của mình và bỏ cuộc hay chạy trốn khỏi vận may. Flappy Bird đã mang lại cho anh một khoản tiền lớn. Anh vẫn phát triển trò chơi điện tử và đã có khá nhiều trò chơi được ưa thích. Anh ấy đang và sẽ rất thành công trên thị trường ứng dụng.Hy vọng của tôi dành cho Hà Đông là anh nên học cách điều chỉnh sự nổi tiếng mới của mình, rũ bỏ những sự chỉ trích ác độc và đón nhận các phản hồi mang tính xây dựng. Tôi hy vọng các trò chơi mới của anh sẽ chứa đựng sự mới mẻ rõ ràng hơn để tránh các cáo buộc "đạo" sản phẩm. Tôi hy vọng anh sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho đồng bào mình và thực sự thì ai cũng muốn làm vậy, bên cạnh khát vọng thành công.

Dù không thể chứng minh, tôi muốn tin rằng có người sẵn sàng đặt lợi ích của công chúng và sự bình yên của tâm hồn lên trên tiền bạc. Vì thế tôi tin vào Hà Đông./.

Theo Linh Vũ (Vietnam+)