Trong buổi họp mặt, có sự tham dự của hơn 500 bạn đọc khu vực miền Nam và gần 100 khách mời là các nhà tài trợ cũng như đại diện các đơn vị kinh doanh trong lĩnh ĐTDĐ và viễn thông.

Ngoài các chương trình giao lưu, trò chơi, bốc thăm trúng thưởng dành cho bạn đọc đăng ký tham gia chương trình. BTC chương trình cũng giới thiệu đến bạn đọc bộ sưu tầm điện thoại cổ, do những người chơi cũng là những độc giả lâu năm của eChip Mobile sưu tầm và giới thiệu. Với hơn 20 model điện thoại “độc nhất vô nhị” đã thu hút sự quan tâm của bạn đọc cũng như giới báo chí. Bên cạnh đó, HTC cũng giới thiệu những sản phẩm điện thoại mới nhất hiện nay của hãng là HD 7, Desire HD, Desire Z…

Một số hoạt động trong chương trình: cài đặt, nâng cấp phần mềm tại gian hàng của công ty sửa chữa 24H; rút thăm trúng điện thoại vỏ gỗ có khắc logo eChip M! do vogo.com.vn tài trợ; chơi trò chơi trúng máy chụp hình kỹ thuật số 8 “chấm” do Viễn Thông A tài trợ và nhiều phiếu quà tặng trị giá 200.000đ – 500.000đ do công ty CP Địa Điểm tài trợ…

TÂM BẢO