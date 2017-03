Mặc dù đã xuất hiện khá lâu thế nhưng các hệ thống lưu trữ online mới được quan tâm trong thời gian gần đây. Đặc biệt là trong thời điểm máy tính bảng, điện thoại thông minh ồ ạt phát triển mạnh. Theo đó, các thiết bị cần nhiều dung lượng lưu trữ hơn, trong khi đó việc lưu trữ trong ổ cứng của máy lại tiềm ẩn nhiều rủi ro hỏng hóc hoặc làm ảnh hưởng đến tốc độ của máy.

Đưa dữ liệu lên mạng để tránh thiệt hại

Hiện nay xuất hiện nhiều dịch vụ cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu trên mạng với nhiều nhà cung cấp khác nhau. Đơn cử được nhiều người biết đến là Dropbox, YouSendIt.com, Cx.com, Box.net, 4Shared… Theo đó, người sử dụng máy tính, máy tính bảng và điện thoại đều có thể thao tác một cách dễ dàng. Đặc biệt, dung lượng lưu trữ có thể là vài trăm MB cho đến vài trăm GB tùy theo từng dịch vụ, với các ổ đĩa dung lượng lớn, người dùng có thể lưu trữ phim HD và lượng tài liệu lớn.

3G phát triển kéo theo việc lưu trữ trên mạng dễ dàng hơn.

Anh Lê Duy, admin diễn đàn MobileWorld.vn, cho biết thời điểm trước việc chia sẻ thông tin của các thành viên trên diễn đàn rất khó khăn, đặc biệt là các file dung lượng lớn như các clip của diễn đàn. Thế nhưng thời gian gần đây, các dịch vụ lưu trữ online phát triển mạnh thì việc chia sẻ thông tin dễ dàng hơn. Hiện nay các thành viên diễn đàn MobileWorld.vn thường sử dụng nó để sao lưu hình ảnh được chụp từ smartphone, chia sẻ các nhạc chuông, những file tài liệu với nhau cho điện thoại hết sức dễ dàng. “Bản thân tôi đang sử dụng dịch vụ như Box và Dropbox, cảm thấy đáp ứng được nhu cầu thích di chuyển. Tốc độ upload và download của những dịch vụ này không thể chê vào đâu được. Trong khi đó nếu lưu trữ trong thiết bị thì tiềm ẩn rủi ro hỏng hóc” - anh Duy chia sẻ.

Anh Tân, một dân làm phim HD, cho biết trước đây khi không có các dịch vụ lưu trữ và truyền dữ liệu trên mạng thì việc chuyển các thông tin đến các đối tác rất khó khăn. Do file video nặng, không thể mail, trong khi đó thì việc giao nhận bên ngoài khá mất thời gian. Thế nhưng thời gian gần đây anh sử dụng dịch vụ Fshare.vn, thông tin phim anh chuyển hẳn lên mạng và cho khách hàng kiểm tra sản phẩm nên rất hữu ích.

Đi đâu cũng có thể truy cập dữ liệu

Anh Lê Ngọc Thạch, quản lý trang web Open-Ones Group, chuyên thiết kế dạng lập trình mở, cho biết xu hướng lưu trữ online gọi là công nghệ đám mây sẽ là xu thế mà nhiều người hướng đến. Nó sẽ thay đổi cách thức lưu trữ thông tin của con người, đảm bảo an toàn dữ liệu. Đơn cử như với một người dùng công nghệ, đi đâu có bị quên mang USB hay máy hư thì không thể làm việc được.

Thế nhưng theo anh Thạch một vấn để đang phải lưu tâm là vấn đề bảo mật nếu không chú ý, do chia sẻ thông tin nên với ổ đĩa ảo trên mạng ai cũng có thể vào xem được. Đặc biệt, công nghệ này sẽ rất hạn chế đối với tổ chức, doanh nghiệp thì sẽ rất khó đáp ứng. Nguyên nhân do nhiều vấn đề về bảo mật, an toàn thông tin nên các tổ chức sẽ vẫn duy trì mô hình lưu trữ cục bộ.

Cạnh tranh dịch vụ lưu trữ trên mạng Google đã bắt đầu triển khai công nghệ cho phép người dùng lưu trữ tài liệu trên Google Docs ra mắt năm 2005. Sau đó nhiều hãng khác cùng phát triển công nghệ lưu trữ trên mạng như: MobileMe từ Apple, Windows Live SkyDrive từ Microsoft, Mozy từ EMC... Theo đó, nhiều dịch vụ lưu trữ trực tuyến cho phép người sử dụng lưu trữ dữ liệu dung lượng nhỏ mà không mất phí, trong khi đó để có dung lượng lưu trữ lớn hơn thì người sử dụng phải trả khoản phí nhất định.

NHƯ VŨ