Thủ thuật này khá hữu ích trong những trường hợp không có mạng Wi-Fi mà chỉ có dây Ethernet, do đó, bạn chỉ cần gắn dây mạng cho laptop, sau đó sử dụng phần mềm Maryfi để tạo điểm phát sóng không dây cho smartphone, tablet và nhiều thiết bị khác truy cập.

Đầu tiên, người dùng cần tải về ứng dụng Maryfi tại địa chỉ https://goo.gl/XnTSBI (mục Download ở bên tay phải), tương thích Windows 7 trở lên. Trong quá trình cài đặt, bạn có thể chọn Custom để bỏ đi các thành phần không cần thiết (nếu có). Lưu ý, nếu đang sử dụng Windows 8/8.1/10, nó sẽ yêu cầu bạn cài thêm NET Framework 3.5.

Giao diện của chương trình khá đơn giản, việc bạn cần làm là đặt tên cho điểm truy cập và mật khẩu dùng kết nối tại hai mục Wi-Fi Name và Password, sau đó nhấn Start Hotspot để bắt đầu. Lưu ý, nếu gặp sự cố không thể kết nối, bạn hãy kích vào mục View Network Connections to Setup Internet Sharing > Change adapters settings, sau đó nhấn phải chuột vào mục Maryfi Connection và chọn Properties.

Trong thẻ Sharing, hãy đánh dấu chọn vào ô Allow other network users to connect through this computer’s internet connection, tương tự như vậy, tại mục Home networking connection, bạn hãy xổ menu ra và chọn Maryfi Connection, cuối cùng nhấn OK để lưu lại.

TIỂU MINH