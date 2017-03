Vụ bê bối xâm phạm điện thoại của tờ báo lá cải News of the World (Anh) đang làm sôi sục các mặt báo, chính trị gia, các nhà làm luật cũng như đông đảo độc giả. Khi tờ báo này chuẩn bị đóng cửa bởi Rupert Murdoch, công chúng mới bắt đầu tìm hiểu về “phone hacking” (tấn công điện thoại) – thuật ngữ còn mới mẻ với nhiều người.

News of the World (NOTW) là tờ báo lá cải nổi tiếng nhất Anh quốc. Tờ báo được xuất bản bởi News Group Newspaper, một phần của News International – công ty con của News Coporation thuộc sở hữu của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch.

Những vụ bê bối liên quan tới “phone hacking”

Báo cáo mới nhất cho thấy số điện thoại những người thân của những binh lính đã chết được tìm thấy trong tài liệu của Glenn Mulcaire - thám tử tư làm việc tại tờ báo lá cải NOTW. Có dấu hiệu cho thấy điện thoại của những người này đã bị xâm phạm bất hợp pháp. Tuy nhiên, sự nghiêm trọng lên tới đỉnh điểm khi dính líu tới vụ sát hại cô bé 13 tuổi Milly Dowler. Milly mất tích hồi tháng 3/2002. Các phóng viên của NOTW tìm mọi cách để biết về câu chuyện này và lục lọi hộp thư thoại của cô bé để tìm thêm manh mối. Tờ Guardian đã viết về vụ này như sau: “Các phóng viên của NOTW sau khi xâm nhập trái phép hộp thư thoại của Milly đã vấp phải 1 vấn đề: Hộp thư thoại đầy và không nhận thêm được tin nhắn nào nữa. Quá thèm khát thông tin, tờ báo đã can thiệp và xóa toàn bộ tin nhắn lưu trong hộp thư những ngày đầu tiên sau khi Milly mất tích. Hành động này đã gây ra sự hiểu lầm khủng khiếp đối với gia đình và bạn bè của cô bé khi họ phát hiện hộp thư thoại đã bị xóa. Họ cho rằng Milly đã thực hiện việc này và do đó, cô bé vẫn còn sống. Sự thực hiển nhiên không phải vậy. Sự can thiệp của tờ báo đã tạo ra những hi vọng sai lầm và đau đớn cho những người thân của Milly”.

Các cáo buộc này ngày càng sôi sục khi có thông tin cho rằng, không chỉ có Milly Dowler và bố mẹ, bố mẹ của một nạn nhân khác mang tên Soham cũng nằm trong tầm ngắm của hành động này.

Phản ứng của công chúng

Nghị sĩ đảng Lao động Tom Watson lên tiếng chỉ trích News International (NI) “đã đặt chân vào thế giới ngầm” và yêu cầu đình chỉ công việc của giám đốc điều hành NI.

Trước đó, David Cameron – Thủ tướng Anh đồng thời là lãnh đạo đảng Bảo thủ - đã ra lệnh mở cuộc điều tra công khai các vụ bê bối này của phóng viên NOTW. Bồi thêm vào không khí ảm đạm này, Scotland Yard cũng đã phát động cuộc điều tra nhằm vào các nhân viên bị cáo buộc “ăn tiền” của phóng viên tờ báo trên.

“Chúng ta cần phải có một cuộc điều tra về những gì đã xảy ra”, Thủ tướng Cameron trao đổi với các nghị sĩ, “chúng ta không nói về các chính trị gia và những người nổi tiếng. Chúng ta đang nói về nạn nhân của những kẻ giết người, nạn nhân của những kẻ khủng bố, đang bị tấn công điện thoại. Những gì đã xảy ra thật đáng kinh tởm. Người dân của quốc gia này rồi sẽ nổi dậy bởi những gì đang được nghe và nhìn thấy trên màn hình ti vi của mình”.

Lãnh đạo đảng Lao động Ed Miliband kêu gọi mở cuộc điều tra công khai càng sớm càng tốt ngay sau khi Scotland Yard kết thúc điều tra ban đầu và bổ nhiệm ngay lập tức một nhân vật cấp cao đứng đầu cuộc điều tra này.

Không chỉ bị các chính trị gia để mắt, vụ bê bối này tiến xa tới mức mọi doanh nghiệp đăng kí quảng cáo đều quay lưng lại với NOTW. Trong khi đó, người đọc xa lánh và cảm thấy bị xúc phạm, thậm chí phát động các chiến dịch trên Internet để tẩy chay tờ báo này.

Trước tình hình này, Phó giám đốc điều hành của News Corp – James Murdoch đã thông báo trên ấn phẩm số thứ 5 của NOTW – tờ báo lá cải lớn nhất Anh quốc này ngừng xuất bản từ 10/7: “Đây sẽ là số báo cuối cùng của News of the World.”

Tờ báo lá cải này đã tồn tại 168 năm, và theo lời của Murdoch “cha”, nó sở hữu “lịch sử lẫy lừng trong công cuộc chống tội ác, thiết lập các kênh tin tức quốc gia”, tuy nhiên tất cả đã sụp đổ do hành động sai lầm của một cá nhân. Murdoch “con” – Phó giám đốc điều hành tờ báo, lại cho rằng tờ báo “đã thất bại khi để những điều xấu lặp đi lặp lại trên mặt báo một cách vô lương tâm”.

Hồi chuông báo động

Vụ bê bối của NOTW đã gióng lên hồi chuông về hình thức tội phạm mới phát triển: “Phone hacking.”

Theo Henamshu Nigam, chuyên gia bảo mật tại SPP Blue, cách thức các hacker điện thoại hoạt động là mạo danh người sử dụng, giả vờ làm mất hoặc quên điện thoại và gọi điện thoại cho nhà mạng lấy mật mã., sau đó là xâm phạm bất hợp pháp điện thoại của nạn nhân.

Đây chính là tiếng chuông cảnh tỉnh các mạng viễn thông cần tăng cường hơn nữa trong việc đào tạo và cảnh báo bộ phận chăm sóc khách hàng về mức độ an toàn của dữ liệu, cần hỏi nhiều hơn nữa các câu hỏi quan trọng hơn để chặn những kẻ mạo danh.

Với nhiều công ty Mỹ, khi khách hàng gọi tới để đăng kí mới mật mã, công ty này sẽ gửi mã mới vào điện thoại di động của khách. Đó là hành động đúng và nên được phổ biến vì cách này đòi hỏi hacker không chỉ cần có thông tin người dùng, mà còn phải sở hữu điện thoại của họ.

Tuy nhiên, dù bảo mật tốt tới đâu, cũng rất khó đoán trước và ngăn ngừa các vụ tấn công mục tiêu. Glenn Manishin, luật gia công nghệ thuộc công ty luật Duane Morris đưa ý kiến: “Cùng với sự phát triển của công nghệ, các công ty và thậm chí cả chính phủ nên sớm tìm hiểu nội tình của vấn đề và tìm ra giải pháp hợp lí chống lại các vụ tấn công điện tử”.

Theo Du Lam Tổng hợp (ICTnews)