Tuyên bố chắc chắn trong buổi ra mắt iPad 2, Steve Jobs cho biết sau quá trình thử nghiệm kỹ càng, iPad 2 phiên bản trắng và đen sẽ cùng được lên kệ ngay trong ngày đầu tiên. Steve Jobs đã nhấn mạnh điều này, khiến không ít khán giả tham gia sự kiện phải… bật cười.

Jobs chắc chắn iPad 2 sẽ lên kệ với 2 phiên bản trắng, đen

Quay trở lại vào tháng 6/2010, Steve Jobs cũng có tuyên bố tương tự đối với iPhone 4. Ngay sau tuyên bố này, số lượng đơn đặt hàng dành cho phiên bản trắng của iPhone 4 lớn hơn gấp nhiều lần so với phiên bản đen.



Tuy nhiên, sau đó Apple đã phải dời thời điểm ra mắt iPhone 4 trắng lần đầu tiên từ tháng 6 đến nửa cuối tháng 7/2010. Đến tháng 7, Apple lại tuyên bố iPhone 4 sẽ xuất hiện vào cuối năm. Rồi đến tháng 10, Apple lại phải một lần nữa dời ngày phát hành iPhone 4 trắng sang năm 2011.



Như vậy, thay vì ra mắt vào ngày đầu tiên, thì tính đến nay đã hơn 250 ngày, iPhone 4 phiên bản trắng vẫn chưa thấy đâu. Thậm chí Apple đang có động thái để đưa phiên bản này vào quên lãng bằng cách gỡ bỏ tất cả các thông tin và hình ảnh liên quan đến iPhone trắng trên trang chủ của mình.



Câu hỏi đặt ra tại sao Apple có thể trình làng iPad 2 phiên bản trắng, còn iPhone 4 thì không? Có 2 lý do chính được cho là cản trở sự ra mắt của iPhone 4.



Máy ảnh và Flash được xem là nguyên do đầu tiên.



Đồng sáng lập Apple, Steve Wozniak từng sử dụng một chiếc iPhone 4 trắng, mà ông cho biết thực chất được đeo một lớp vỏ bọc màu trắng được làm từ Trung Quốc. Nhưng giới công nghệ tin rằng, đó chính chiếc là iPhone 4 trắng vẫn còn nằm trong vòng bí mật của Apple.

Steve Wozniak cùng chiếc iPhone 4 trắng được cho là chính của Apple

“Phiên bản trắng của iPhone 4 vẫn còn nhiều khiếm khuyến, do vậy chúng tôi chưa cho chúng xuất hiện” - Wozinal trả lời phỏng vấn trang mạng Engadget - “Khi tôi chụp ảnh với Flash, hình ảnh cho chất lượng như tôi chụp… thông qua một lớp giấy bóng”



Đối với iPad 2, sản phẩm có mặt sau được thiết kế bằng nhôm, và camera sau không sử dụng Flash, nên thiết kế lớp vỏ không làm ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh như iPhone 4 kể trên.

Lớp vỏ nhôm và camera không có Flash đã giúp iPad 2 trắng không gặp các vấn đề như iPhone 4 trắng

Lý do thứ 2 đó là cảm biến ánh sáng của iPhone 4 bị giảm độ nhạy trên thiết kế phiên bản trắng, đây là thiết bị cho phép tự động tắt màn hình khi thực hiện cuộc gọi (do iPhone được áp sát vào tai, thiết bị cảm ứng sẽ nhận biết đối tượng và tự động tắt màn hình, giúp tiết kiệm pin).



Tuy nhiên, với lớp vỏ trắng, độ nhạy của thiết bị đã bị ảnh hưởng do màu sắc và độ tương phản của ánh sáng.



Đối với iPad 2, bộ phận cảm biến ánh sáng không được trang bị, mà thay vào đó là một nam châm được tích hợp vào phần cứng, có tác dụng nhận biết khi iPad 2 mang lớp vỏ Smart Cover, cho phép tự động tắt màn hình khi lớp vỏ được đóng lại.

Lớp vỏ thông minh, cho phép tự động tắt màn hình iPad 2 khi đóng lại

Cả 2 vấn đề gặp phải khiến Apple trở ngại khi phát hành iPhone 4 trắng đều không hề vướng mắc trên iPad 2, do vậy, việc iPad 2 trắng được lên kệ ngay từ ngày đầu tiên cùng với phiên bản đen là điều hoàn toàn có thể.



Nhiều người dự đoán, Apple sẽ dùng sức nóng của iPad 2 để khiến người dùng quên đi sự tồn tại của iPhone 4 trắng, và tiếp tục chờ đến khi… iPhone 5 trình làng.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí / CNN)