Thông báo về sự kiện dành cho iTunes xuất hiện trên Apple.com ngày hôm qua.

Ngày hôm qua, trên trang chủ Apple.com, Quả Táo đã đưa ra một thông báo về sự kiện đặc biệt dành riêng cho iTunes diễn ra vào 22 giờ (theo giờ Việt Nam) mang thông điệp "Tomorrow is just another day. That you'll never forget" (Ngày mai cũng như bao ngày khác. Nhưng là ngày mà bạn sẽ không bao giờ quên). Thông điệp úp mở của Apple đã khiến cho các fan hâm mộ của Quả Táo đưa ra nhiều dự đoán khác nhau, như việc Apple sẽ trình làng kho phần mềm App Store trên iTunes dành riêng cho máy tính Mac, hoặc sự xuất hiện của hệ điều hành iOS 4.2 dành cho iPad và iPhone cùng với nhiều thay đổi của phần mềm iTunes...

Sự kiện "không bao giờ quên" của Apple là về ban nhạc nổi tiếng The Beatles.

Tuy nhiên, thực tế sự kiện thú vị mà Apple muốn dành cho những khách hàng của mình là việc ban nhạc nổi tiếng The Beatles chính thức có mặt lần đầu tiên trên kho nhạc iTunes của hãng. Người sử dụng iTunes và các thiết bị của Quả Táo có thể mua và tải toàn bộ 13 album gốc của The Beatles thông qua iTunes, hoặc mua trọn bộ The Beatles Box Set với giá 150 USD.

Như vậy, việc những bản nhạc của The Beatles lần đầu tiên có mặt trên kho nhạc iTunes chính là sự kiện thú vị duy nhất của iTunes mà Apple đã thông báo ngày hôm qua.

Theo Ngân Lê (Sohoa)