Như vậy, chỉ sau khoảng 2 ngày bị đứt, 100% dung lượng băng thông kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế qua tuyến cáp Liên Á này đã được khôi phục. Điều này đồng nghĩa với việc liên lạc, trao đổi thông tin đi nước ngoài của người dùng Internet (như dịch vụ web, e-mail, thoại, video…) đã được thông suốt.



Phía EVNTelecom cũng xác nhận, nguyên nhân dẫn đến sự cố đứt cáp quang là do tác động của bão Nesat chứ không phải do phá hoại.



Được đưa vào khai thác tại Việt Nam từ tháng 11/2009, tuyến cáp quang biển Liên Á do EVNTelecom và TATA Communication (Ấn Độ) đầu tư với tổng vốn ban đầu lên tới 200 triệu USD. IA có tốc độ truyền dữ liệu lên tới 3,84Tbit/giây. Trong đó, EVNTelecom được sử dụng độc quyền 50Gbps./.

Theo Trung Hiền (Vietnam+)