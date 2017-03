Mẫu Galaxy Nexus. (Nguồn: gizmodo.com)

Lý do mà hãng công nghệ Hàn Quốc đưa ra là vì cả thế giới đang thương tiếc và tưởng nhớ nhà lãnh đạo huyền thoại của đối thủ Apple vừa qua đời, do vậy Samsung cho rằng thời điểm hiện nay chưa thích hợp để ra mắt Galaxy Nexus.



Tưởng như lý do đó sẽ khiến cho dư luận cảm kích trước tấm lòng của Samsung, và không bị thất vọng vì màn ra mắt hụt của Galaxy Nexus, thì mới đây blogger người Nga thạo tin công nghệ Eldar Murtazin đã lên tiếng vạch trần sự gian dối trong thông báo của hãng công nghệ Hàn Quốc.



Murtazin chia sẻ trên Twitter vào sáng 11/10: “Nguyên nhân thực sự khiến cho Nexus Prime không thể trình làng là vì vấn đề kiện cáo bằng sáng chế. Cả mẫu smartphone này và Android 4.0 đều bị kiện. Hiện Google đang gỡ bỏ một số tính năng gây tranh cãi trên phiên bản hệ điều hành di động mới nhất của họ.”



Trong bối cảnh cả Nexus Prime và Ice Cream Sandwich đều bất ngờ bị hoãn ra mắt và phía Samsung-Google vẫn chưa ấn định thời gian cụ thể để tổ chức lại buổi trình làng sản phẩm mới, những thông tin do Murtazin đưa ra thực sự khiến cho dư luận quan tâm.



Nếu cáo buộc của blogger này được xác nhận, đây sẽ là vụ scandal ầm ĩ liên quan tới Samsung, bởi hãng này sẽ bị coi là lợi dụng sự ra đi của huyền thoại Steve Jobs để che đậy cho nguyên nhân thực sự chẳng liên quan.



Với mối quan hệ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt bấy lâu nay giữa Samsung với Apple, xem ra sự việc này sẽ còn khiến cho bất đồng của 2 bên thêm sâu sắc hơn./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)