Steve Jobs là người đồng sáng lập tập đoàn Apple và đã tạo ra các sản phẩm mang tính cách mạng iPod, iPad và iPhone cho toàn thế giới. Ông đã được chọn làm Nhân vật Truyền thông của năm 2011, theo cuộc bầu chọn online hàng năm lần thứ 10 của trang web nổi tiếng về truyền thông "I want media".



Độc giả của I Want Media đã nêu ra 10 ứng viên cho cuộc bầu chọn kéo dài cả tuần lễ để chỉ ra nhân vật "đáng nhớ nhất" của năm trong lĩnh vực truyền thông.



Jobs là người nổi tiếng nhất, nhận được khoảng 42% số phiếu. Người về nhì đầu tiên, với 18% số phiếu, là trùm truyền thông dính nhiều bê bối Rupert Murdoch.



Danh hiệu Nhân vật truyền thông của năm ngoái thuộc về Julian Assange, cha đẻ trang mạng cung cấp thông tin rò rỉ WikiLeaks.



Steve Jobs là một "gã khổng lồ" đầy sáng tạo ngang tầm với những tên tuổi như Walt Disney và Pablo Picasso, theo Walter Isaacson, tác giả của cuốn tiểu sử bán chạy hàng đầu có tựa đề "Steve Jobs". Tài năng thực sự của những người này là họ có thể tạo ra một sự kết nối cảm xúc với các sản phẩm của mình.



Ngoài ra, Jobs có thể tạo ra niềm hy vọng trong truyền thông truyền thống để họ có thể mở ra một "đầu mối thu nhập mới" từ các đồ dùng và dịch vụ của công ty ông trong bối cảnh có nhiều thách thức của thời đại kỹ thuật số. Mặc dù mối quan hệ của Jobs với truyền thông đôi lúc có bất đồng, Jobs đã khiến cho các công ty truyền thông trở nên quen thuộc, theo các nhà quan sát. "Ông buộc vấn đề thay đổi các mô hình kinh doanh truyền thông trở nên phù hợp với mong ước của người tiêu dùng".



Tổng giám đốc Disney Bob Iger nhớ lại: "Ông ấy có thể gọi tôi vào các chiều thứ Bảy và chúng tôi trò chuyện suốt một giờ đồng hồ. Chúng tôi có những buổi nói chuyện dài về tương lai của truyền thông kỹ thuật số. Chưa bao giờ chúng tôi nói về cơ chế phân phối, mà là về "Người ta sẽ muốn gì?".



Dưới đây là top 10 người lọt vào vòng cuối của cuộc bầu chọn :



Jill Abramson: Chủ bút tờ "Thời báo New York"



Glenn Beck: Cựu bình luận viên của hãng Fox News.



Arianna Huffington: Chủ tịch và tổng biên tập tập đoàn Huffington Post Media Group.



Steve Jobs: Đồng sáng lập tập đoàn Apple, tạo ra iPod, iPhone và iPad. Ông thách thức mọi lĩnh vực của ngành truyền thông phải "nghĩ khác".



Piers Morgan: Piers Morgan. người "kế nhiệm" Larry King dẫn chương trình talk show phát sóng vào "giờ vàng" của CNN. chương trình của ông là Piers Morgan Tonight .



Rupert Murdoch: Trùm truyền thông dính nhiều bê bối trong năm 2011 là chủ của hơn 170 tờ báo trên toàn thế giới, chưa kể một số kênh truyền hình nổi tiếng cùng nhiều công ty truyền thông khác.



Jim Romenesko: một nhà báo Mỹ có blog nổi tiếng Romenesko trên trang web của Viện báo chí Poynter. Blog cung cấp thông tin thời sự hàng ngày, bình luận và các thông tin bên trong về báo chí và truyền thông.



Charlie Sheen: Ngôi sao truyền hình cao giá nhất ở Mỹ, bị sa thải khỏi loạt phim truyền hình Two and a Half Men.



Oprah Winfrey: Nữ hoàng Truyền thông Mỹ, nằm trong danh sách 100 phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới năm nay.

Mark Zuckerberg: Đồng sáng lập và là giám đốc điều hành trang mạng xã hội Facebook nổi tiếng.

Theo Thanh Hảo (VNN / IWM)