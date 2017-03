Apple đã phát biểu: "Tài năng và nguồn nhiệt huyết của Steve là nguồn gốc những sáng kiến làm phong phú và cải thiện cuộc sống của tất cả chúng ta. Thế giới đã trở lên tốt hơn rất nhiều nhờ có Steve".

Jobs đã phải đối mặt với rất nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau kể từ khi phẫu thuật một dạng ung thư tuyến tụy hiếm có vào tháng 8/2004. Jobs cũng đã phải phẫu thuật cấy ghép gan vào 4/2009. Sau đó, ông quay trở lại làm việc được hơn một năm rưỡi. 1/2011, Apple thông báo Steve sẽ phải tạm nghỉ trong một khoảng thời gian vì vấn đề sức khỏe và sau đó đến tháng 8 vừa rồi, Steve đã công bố từ chức giám đốc điều hành của Apple. Ông nói: "Tôi đã luôn nói rằng nếu có một ngày khi tôi không còn có thể làm nhiệm vụ với vai trò là Giám đốc điều hành của Apple nữa, tôi sẽ là người đầu tiên thông báo cho các bạn. Thật không may, ngày hôm đó đã đến.."

Steve Jobs, thầy "phù thủy" của ngành công nghệ cao

Một trong những doanh nhân huyền thoại nhất trong lịch sử nước Mỹ, Jobs đã hoạt động trong ba lĩnh vực riêng biệt trong thời gian 35 năm ông tham gia vào ngành công nghệ.

Máy tính cá nhân được phát minh với sự ra mắt của Apple II vào năm 1977. Những bản ghi âm âm nhạc kỹ thuật số đã được đưa vào iPod và iTunes vào đầu những năm 2000, và điện thoại di động chưa từng có trước đây sau khi ra mắt iPhone năm 2007. Jobs đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của cả ba sản phẩm làm “rung động” cả thế giới đó.

Steve Jobs: Cuộc đời gắn liền với công nghệ

Phát minh iPad trong năm 2010, máy tính bảng màn hình cảm ứng là một ý tưởng tuyệt vời, hấp dẫn hàng triệu người yêu công nghệ trên toàn thế giới, đồng thời cũng làm nổ ra cuộc cạnh tranh khốc liệt trong thị trường máy tính bảng, dẫn đến sự phát triển lớn của ngành công nghệ.

Jobs được sinh ra ở San Francisco vào năm 1955 và được một đôi vợ chồng trẻ nhận làm con nuôi. Paul và Clara đặt tên cho ông, và đến năm 1960, cả gia đình đã chuyển ra khỏi thành phố đến thung lũng Santa Clara Valley, sau này là thung lũng Silicon Valley. Jobs lớn lên ở Mountain View, Cupertino, nơi đặt trụ sở của Apple sau này.

Ngôi nhà tuổi thơ của Jobs

Ông đã theo học trường ReedCollege tại Oregon nhưng một năm sau lại bỏ học. Sau một thời gian ngắn làm việc tại Atari về các trò chơi video, ông đã dành thời gian đi du lịch sang Ấn Độ, phát triển niếm đam mê Phật giáo.

Trở lại California, Jobs và người bạn của ông Steve Wozniak đã học tập những kỹ năng mà sẽ thay đổi cả cuộc sống của họ. Khi Jobs phát hiện ra rằng Wozniak đã lắp ráp gần hoàn thiện một máy tính nhỏ, ông đã cùng với Steve Wozniak thành lập ra Apple Computer vào năm 1976 theo cách thông thường ở thung lũng Silicon: mở cửa hàng trong nhà để xe của một trong những cha mẹ của người sáng lập.

Wozniak quản lý về mặt kỹ thuật tạo ra Apple I, trong khi Jobs bán hàng và phân phối. Công ty đã bán được một vài trăm Apple I, nhưng đã thành công lớn khi bán Apple II, khiến công ty được nhiều người biết đến hơn.

Apple I

Công ty này cũng khiến Jobs và Wozniak trở lên giàu có. Khi công ty được công khai hóa, Jobs cũng trở lên nổi tiếng, trở thành một trong những người đi đầu trong ngành công nghệ.

Apple II

Máy tính Macintosh ra mắt vào năm 1984 đã khẳng định vị thể của Apple trong ngành công nghiệp máy tính. Tuy nhiên chỉ sau đó hơn 1 năm khi Mac xuất hiện 1/1984. Jobs đã rời công ty mà ông sáng lập.

Macintosh

Vào năm 1985, Giám đốc điều hành của Apple lúc bấy giờ, John Sculley, người Jobs đã thuyết phục rời khỏi Pepsi để vào Apple năm 1983 loại bỏ Jobs ra khỏi vị trí dẫn đầu nhóm Macintosh, hội đồng quản trị của Apple cũng đã ủng hộ quyết định đó của Sculley.

Jobs trong buổi ra mắt NeXT

Jobs đã rời công ty và sau đó thành lập một công ty có tên là NeXT, có ảnh hưởng rât lớn tới những sản phẩm sau này của Jobs. NeXT không thành công nhưng đem lại cho Jobs nhiều bài học quý giá. Sau đó Apple mua lại NeXT, mà sau này đã trở thành nền tảng cho hệ điều hành OS X của Apple có mặt trên các thiết bị Macs, iPhones, và iPod touch hiện nay.

Jobs trở lại Apple vào năm 1996. Vào thời điểm đó Apple đang ở giai đoạn rất hỗn độn, bị thua lỗ, mất nhiều thị trường, và các nhân viên chủ chốt.

Năm 1997, Jobs trở lại làm người lãnh đạo Apple. Ông ngay lập tức vực lại Apple . iMac được giới thiệu vào năm 1998 có thể được coi là công bố (Stevenote) đầu tiên của Jobs. Kỹ năng trình bày tại các sự kiện như Macworld của Jobs đã trở thành ví dụ huyền thoại và thể hiện quyền lực trong ngành công nghệ cao.

Jobs cũng thiết lập lộ trình cho Apple trở thành một công ty hàng đầu về điện tử tiêu dùng, tạo ra và cải tiến các sản phẩm như iPod, iTunes, và sau đó là iPhone và iPad. Apple là công ty có giá trị giao dịch công khai lớn nhất trên thế giới, vượt qua vốn hóa thị trường của công ty dầu lửa Hoa Kì, ExxonMobile vào tháng 8 vừa rồi. Trong những năm trước khi ông ngã bệnh trong năm 2008, Jobs dường như đã yếu hơn một chút, có lẽ do dạng ung thư tuyến tụy hiếm có vào năm 2004.

Jobs và vợ

Jobs ra đi để lại vợ, bốn đứa con, hai chị em gái, và 49.000 nhân viên của Apple và sự thương tiếc của rất nhiều người yêu công nghệ trên toàn thế giới.

Theo Phạm Khánh (ICTnews / Cnet)