Ngày hôm qua, Steve Ballmer đã nói lời tạm biệt với các nhân viên của Microsoft trong cuộc họp cuối cùng của ông tại hãng này với tư cách là một CEO.

CEO của Microsoft Steve Ballmer.

Có lẽ sau tuyên bố sẽ nghỉ hưu trong vòng 1 năm tới cách đây không lâu, bài phát biểu của Ballmer trong cuộc họp ngày hôm qua là một khoảnh khắc đầy xúc động và đáng nhớ đối với cá nhân vị CEO này.

Trang The Verge dẫn lời một nguồn tin thân cận cho biết, trong suốt bài phát hiểu gần một tiếng đồng hồ, Ballmer nói nhiều bản hợp đồng với Nokia và việc tìm kiếm một CEO mới cho Microsoft sau khi ông nghỉ hưu.

Vị CEO của Microsoft cũng nói với các nhân viên của hãng rằng: “Chúng ta sẽ cho ra mắt những thứ lớn lao sắp tới… Và chúng ta sẽ lại thay đổi thế giới”. Không ai biết những thứ lớn lao sắp tới của Microsoft mà Ballmer nhắc tới là gì, song nhiều khả năng nó có liên quan tới thương vụ với Nokia.

Trong cuộc họp, Ballmer đã bật bài hát “Wanna Be Startin' Somethin” của Michael Jackson, bài hát mà Ballmer đã mở trong cuộc họp đầu tiên của ông tại Microsoft vào năm 1983. Sau đó, Ballmer đã nhảy vòng quanh sân khấu và hét lớn: “Đây là âm thanh của Microsoft!”.

Khi bài hát kết thúc, Ballmer đã trầm ngâm “để thưởng thức nó”, và những giọt nước mắt bắt đầu chảy trên khuôn mặt vị CEO của hãng phần mềm lớn nhất thế giới. “Bạn làm việc cho công ty lớn nhất thế giới, hãy hưởng thụ điều đó”.

Trong cuối bài phát biểu, Ballmer cũng cảm hơn hàng ngàn công nhân đang đứng xếp hàng nghe ông nói. “Tôi muốn cảm ơn các bạn… Nó không phải là về một cá nhân cụ thể nào mà là sự quan trọng, sáng tạo và lạc quan của công ty”.

Bài phát biểu của Ballmer kết thúc trong bài hát “I've had The Time of My Life” của Bill Medley và Jennifer Warnes và ông tiếp tục nhảy và chạy quanh sân khấu.

Các nhân viên của Microsoft đã vẫy tay và hét lớn: “Chúng tôi yêu bạn!” khi bài phát biểu của Ballmer kết thúc.

Mặc dù đã nói lời chia tay, Ballmer sẽ tiếp tục giữ vai trò là CEO của Microsoft cho tới khi công ty tìm được một người khác thay thế vị trí của ông. Ballmer cũng nói rằng, ông rất mong người lãnh đạo kế tiếp của Microsoft sẽ sớm được tìm thấy.

Hiện tại, hai nhân vật được cho là sẽ thay thế Ballmer tại Microsoft là CEO của Ford Alan Mulally và CEO cũ của Nokia Stephen Elop.

Theo Lê Văn (VNN / The Verge)