Trước đây, Reitinger từng giữ chức giám đốc Trung tâm an ninh mạng quốc gia Mỹ.



Động thái trên diễn ra vài tháng sau khi Sony phải hứng chịu cuộc tấn công mạng lịch sử khiến hãng điện tử giải trí này bị rò rỉ tới 100 triệu tài khoản người dùng.



Phát ngôn viên Sony cho hay: "Sự cố mạng trước đây là lý do để chúng tôi lựa chọn Philip Reitinger vào vị trí quan trọng về bảo mật."



Sở dĩ Sony lại sốt sắng tuyển chọn nhân tài là do kể từ khi hãng này tiết lộ vụ tấn công mạng lịch sử vào hôm 27/4 vừa qua, giá cổ phiếu của họ đã bị giảm tới 55%. Không những thế, tập đoàn công nghệ Nhật Bản còn phải hứng chịu hàng loạt chỉ trích nặng nề từ dư luận, cũng như bị nhiều người tiêu dùng quay lưng lại do họ không còn tin tưởng vào uy tín của Sony./.

