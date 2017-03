Lần đầu tiên tại Việt Nam, tất cả các công nghệ đỉnh cao của Sony trong năm 2013 cùng hội tụ tại một sự kiện hoành tráng nhất, đặc sắc nhất, số lượng sản phẩm mới phong phú nhất, mang tên Sony Show 2013 “Tinh hoa Sony cho trải nghiệm tuyệt đỉnh”. Bao gồm khu vực "The Best of Sony for the Best of You" và khu vực "Trải nghiệm" giới thiệu các công nghệ đỉnh cao của Sony: thế giới 4K với máy quay chuyên dụng 4K PMW-F55 ghi hình và phát trực tiếp tại sự kiện, công nghệ Triluminos, công nghệ X-Reality, bộ cảm biến hình ảnh Exmor RS được ưa chuộng nhất thế giới; cùng các sáng tạo mới nhất của Sony: bộ đôi máy ảnh kiểu ống kính QX10 - QX100, kính giải trí cá nhân hình ảnh 3D 750-inch HMZ-T3, VAIO Tap 11, máy quay thể thao Action Cam.





Tâm điểm của sự kiện lần này chính là sự xuất hiện của chiếc smartphone được xem là sản phẩm chiến lược của Sony trong năm 2013 - Xperia Z1. Khi mà cơn sốt siêu phẩm mang họ Z còn chưa hạ nhiệt trên các diễn đàn công nghệ thế giới thì tại sự kiện Sony Show 2013, Sony cũng chính thức giới thiệu dòng smartphone cao cấp này tại Việt Nam. Ông Nobuki Asahina, Giám đốc Điều hành Marketing Sony Electronics Việt Nam chia sẻ: "Xperia Z1 là một bước ngoặt đối với Sony, đánh dấu sự tập hợp rất nhiều công nghệ hàng đầu như Triluminos, X-Reality, Exmor RS,... vào một thiết kế di động hoàn mỹ. Với sản phẩm này, chúng tôi mong muốn tạo nên một chuẩn mực mới cho các dòng smartphone cao cấp."





Phát biểu trước báo giới, ông Yuzo Otsuki - Tổng Giám đốc Sony Electronics Việt Nam cho biết: Sony Show 2013 tập hợp toàn bộ những tinh hoa công nghệ mới nhất của Sony giới thiệu đến người dùng Việt Nam. Đây là một trong những nỗ lực của chúng tôi để chứng minh rằng Sony đang không ngừng tạo ra giá trị khác biệt cho người dùng, cũng như triết lý của chúng tôi: "Bất cứ điều gì bạn có thể tưởng tượng, bạn đều có thể biến thành hiện thực."

