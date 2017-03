Đây là một dịch vụ khá tuyệt vời nếu như bạn đang sở hữu những dòng TV có độ nét cao. Chỉ với 30 USD/thuê bao, bạn có thể xem trực tuyến được các bộ phim đình đám như Concussion, The Night Before, The Walk, Ngọa hổ tàng long,... với độ phân giải lên đến 4K.





Bên cạnh đó, công ty còn bổ sung thêm thuật toán HDR giúp cải thiện màu sắc và tăng độ tương phản cho hình ảnh.

Ứng dụng Ultra đã có sẵn để tải về trên những dòng TV 4K của Sony đời 2015, 2016.

Dự kiến dịch vụ này sẽ chính thức được ra mắt vào ngày 4-4 tới đây.

HỮU CẢM