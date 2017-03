Vụ việc khó tin nhưng có thật này xảy ra ở Syria, khi một người dùng ở đây đang sử dụng chiếc Nokia X2 của mình để quay phim lại cuộc đấu súng giữa quân nổi dậy và quân đội chính phủ trong cuộc nội chiến kéo dài suốt 17 tháng qua ở quốc gia này.

Chiếc điện thoại Nokia X2 đã cứu mạng sống chủ nhân của nó



Người dùng này đã liều lĩnh tiến sát hơn trận đánh để có thể nhìn rõ hơn những gì đang diễn ra. Khi đang cầm chiếc Nokia X2 bằng tay phải của mình, đặt máy ở vị trí gần khuôn mặt và tiến sát hơn về phía cuộc chiến thì bất ngờ một viên đạn lạc đã bay về phía chàng trai.



Viên đạn sau đó đã bị găm vào… chiếc điện thoại mà anh chàng đang cầm và thật bất ngờ, viên đạn đã bị kẹt luôn trong đó. Nhờ vậy mà chàng trai này đã được cứu mạng khỏi bị thương vong do viên đạn trúng vào mặt. Trên thực tế viên đạn đã không thay đổi quỹ đạo, đi xuyên qua chiếc điện thoại và gần như dừng lại ngay tại đó.



Chủ nhân của chiếc Nokia X2 vẫn bình an vô sự và không gặp phải bất kỳ một chấn thương nào.



Sau sự cố, hẳn chàng trai may mắn này sẽ phải sắm cho mình một chiếc điện thoại mới, và thật không quá khó đoán khi sản phẩm mà anh chàng lựa chọn là gì, khi mà chính Nokia là vị “ân nhân” cứu mạng anh.



Sau khi câu chuyện được lan truyền trên Internet, nhiều người đã nói đùa rằng Nokia nên ngừng sản xuất điện thoại và chuyển sang sản xuất… áo giáp chống đạn, và chắc hẳn đây sẽ là một lĩnh vực kinh doanh thành công của hãng điện thoại Phần Lan.

Nokia sẽ thành công nếu sản xuất… áo giáp chống đạn?



Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)