Háo hức cào thẻ, nhận quà "bom tấn"

Từ đầu tháng 12 tới giờ, cửa hàng SIM thẻ của anh Nguyên trên phố Hoàng Văn Thái bỗng nhiên đông khách hơn thường lệ. Lượng thẻ cao tăng đột biến và nhất là của nhà mạng VinaPhone khiến nhiều hôm không kịp nhập thẻ để bán. Anh cho biết:" Mấy hôm nay lượng khách mua thẻ cào tăng liên tục thay vì SIM rác như mọi khi, có lẽ là vì đang mùa khuyến mại tặng quà của nhà mạng. Lạ một nỗi là nếu trước đây thẻ cao tiền như 300 ngàn, 500 ngàn bán chậm thì hiện nay lại bán khá chạy, nhất là thẻ của mạng VinaPhone".



Theo anh Nguyên, sự gia tăng lượng cầu thẻ cào có lẽ xuất phát từ việc các nhà mạng đang vào thời điểm cao trào khuyến mãi để tăng doanh thu. Thêm vào đó, các món quà mà nhà mạng đưa ra quá "khủng" khuyến mại cùng thẻ cào khiến người dùng chuyển "khẩu vị" từ SIM "rác" sang mua thẻ nạp tiền. Đơn cử trong trường hợp này là sự kiện VinaPhone treo giải 150 Apple iPhone cùng chiếc xe Toyota Camry hào nhoáng với giá trị hàng tỷ đồng.



Hùng Anh, sinh viên ĐH Ngoại Ngữ, vốn là khách hàng mua SIM "rác" truyền thống nay cũng chuyển sang mua thẻ cào, cho biết:" Trước em dùng SIM 'rác' nhiều, gọi mỗi ngày một số khiến ai cũng kêu khó liên lạc. Giờ em chuyển sang dùng cố định 1 số nên có thẻ cào trong chương trình khuyến mại là em mua ngay, nhất là đang trong đợt có nhiều giải lớn như iPhone".



Cùng chung tâm trạng đó, nhiều người dùng của mạng VinaPhone khi trúng giải dù chỉ là giải thưởng tài khoản 200 ngàn cũng chia sẻ niềm vui và sự bất ngờ khi bỗng dưng...được giải một cách may mắn.



Bác Phúc, khách hàng mạng VinaPhone được 2 năm nay cho biết:" Tôi hay phải gọi điện ra nước ngoài cho con nên thường xuyên mua thẻ cào. Hôm rồi nạp thẻ 100 ngàn bỗng dưng được tặng 200 ngàn thấy vui lắm. Mới thế này đã vui rồi thì không biết người trúng giải lớn xe Camry thì còn hạnh phúc thế nào".



Theo VinaPhone, đến ngày 1/12, sau hơn 2 tháng khuyến mại của chương trình "Nạp thẻ may mắn" vừa qua, đã có tới 150 iPhone trao cho các khách hàng may mắn. Trong số đó nhiều người chỉ nạp thẻ 50 ngàn cũng đã trúng giải chứ không cần phải nạp cả triệu đồng. Ngoài ra, số lượng khách hàng "giật giải" khuyến khích với tài khoản 200 ngàn đồng cũng lên tới con số 23.000 giải thưởng - một con số ấn tượng cho chương trình khuyến mại "bom tấn".



Ngoài ra, sau ngày 10/12 tới đây khi chương trình khuyến mại chấm dứt cũng là lúc VinaPhone sẽ tổ chức quay số giải đặc biệt dành cho các thuê bao nạp thẻ với giải thưởng là chiếc xe Toyota Camry 2.4 như đã cam kết. Điều kiện để tham gia rất đơn giản, chỉ bằng cách nạp thẻ cào với giá trị 300.000 đồng trở lên sau đó gửi tin nhắn theo cú pháp GO tới 9696, người dùng sẽ tích được đủ điểm để quay số may mắn trúng xe hơi. Tiền vẫn còn nguyên trong tài khoản để sử dụng mà lại có thêm tấm vé số hứa hẹn giải thưởng xe Camry nên nhiều khi khách hàng hào hứng nạp liền một lúc mấy thẻ để nhận liền vài mã số quay thưởng.



Tăng thẻ cào, giảm SIM “rác”, cả nhà cùng vui



Việc định hướng khuyến mại chú trọng vào các hình thức thu hút khách hàng, nâng tầm thương hiệu như VinaPhone có thể xem như một cách làm khá thông minh vào thời điểm này.



Sau thông tư 11 của Bộ TT-TT, SIM "rác" đã đến thoái trào và bão hòa, người dùng hiện nay đang hướng tới sự ổn định và trung thành với mạng di động mình sử dụng thay vì chạy theo các tài khoản ảo, dùng SIM thay nạp thẻ như trước kia. Chính việc làm này đã định hướng thị trường viễn thông đi đúng hướng, phù hợp với các quy định hiện hành cũng như đảm bảo thị trường phát triển theo một mô hình ổn định và vững chắc.



Xét trên nhiều phương diện, người dùng là đối tượng được lợi nhiều nhất và qua đó sẽ tạo tính gắn kết giữa khách hàng và nhà mạng. Thêm vào đó, việc bán thẻ cào khiến nhà mạng và đại lý tăng doanh thu thực thay vì chỉ thu được thuê bao ảo như SIM "rác" sẽ tạo điều kiện để tái đầu tư, phát triển mạng lưới và gia tăng các chương trình tri ân khách hàng hấp dẫn hơn.



Thị trường đang bước vào thời điểm sôi động nhất của năm và sự thành công của các chương trình khuyến mại sẽ tạo niềm tin cho khách hàng cũng như "tiếp lửa" cho năm tài khóa 2011 khởi đầu với những sự tăng trưởng vượt bậc của viễn thông Việt Nam.

Theo Vương Long (VNN)