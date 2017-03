Best Buy cho hay hãng chưa rõ ai là người phải chịu trách nhiệm về hành vi trên nhưng khẳng định có ai đó đã xâm nhập vào mạng Wi-Fi của cửa hàng này. Một khách hàng đã miêu tả những hình ảnh xuất hiện trên màn hình là “rất, rất nóng bỏng”.

Nhiều khách hàng cảm thấy sốc vì bỗng dưng phải xem phim "nóng" tại cửa hàng Best Buy

Trong khi đó, cảnh sát cũng đã nhận được đơn khiếu nại từ một khách hàng cảm thấy bị xúc phạm khi vô tình phải nhìn thấy những cảnh "nóng" tại cửa hàng của Best Buy. Người phụ nữ này cho biết nhiều trẻ em có mặt tại cửa hàng cũng đã xem những cảnh phim khiêu dâm này. Cô tuyên bố Best Buy phải chịu trách nhiệm vì để xảy ra vụ việc trên. Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết họ sẽ cần phải xem lại những hình ảnh này để xác định có hay không một hành vi vi phạm pháp luật ở đây.



Công ty Best Buy đã phát đi một thông cáo báo chí đến kênh tin tức CBS giải thích về sự việc: “Có hai người đã truy cập vào mạng không dây của cửa hàng chúng tôi để phát những nội dung không phù hợp trên một màn hình TV thông minh. Trong cả hai trường hợp đó, chúng tôi đều ngay lập tức vô hiệu hóa những nội dung này. Chúng tôi vô cùng xin lỗi về sự cố không may trên và chúng tôi đang làm việc để đảm bảo sự việc tương tự không xảy ra nữa”. Trong cuộc điều tra, cảnh sát cũng sẽ đang xác định vì sao mạng Wi-Fi của cửa hàng bán lẻ Best Buy này lại dễ dàng để bị xâm nhập như thế.

Theo Võ Hiền (Dân trí / Slashgear)