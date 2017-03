Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo nghiên cứu, 2/3 trong số 100 công ty IT hàng đầu thế giới có sự hiện diện tại Singapore.



Nghiên cứu khẳng định đảo quốc này đã làm tốt trong việc xây dựng môi trường nghiên cứu và phát triển cũng như hỗ trợ cho sự phát triển của ngành này.



Nghiên cứu được tiến hành với 66 thị trường dựa theo sáu chỉ số chủ chốt như môi trường kinh doanh tổng thể, cơ sở hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực, khuôn khổ pháp lý, hỗ trợ công đối với sự phát triển của ngành cũng như triển vọng nghiên cứu và phát triển.



Hai vị trí đứng đầu bảng xếp hạng trong năm nay thuộc về Mỹ và Phần Lan.



Cũng theo kênh trên, trong nghiên cứu trước đó (được tiến hành hai năm một lần) vào năm 2009 do bộ phận thông tin kinh tế của tạp chí The Economist thực hiện, Singapore chỉ đứng hàng thứ 9 thế giới về sức cạnh tranh trong lĩnh vực IT./.

Theo Huy Lê (Vietnam+)