Ông Phan Bá Lợi cùng em gái và bé Duyên với số sim nghĩa tình trị giá 1 tỷ 158 triệu đồng từ MobiFone

Với số sim 0909 66 8888 anh Thế Linh - người trúng đấu giá lần trước đã tự vượt qua kỷ lục của mình và đề nghị được ủng hộ mức 268 triệu đồng.



Buổi đấu giá đã thu hút được nhiều nhà hảo tâm, cá nhân, doanh nghiệp tham dự. Phát biểu tại buổi đấu giá, ông Đặng Hồng Kỳ - Phó GĐ Trung tâm Thông tin di động KV II cho biết “ Tôi tin đây là những con số của tấm lòng, của sự sẻ chia và đùm bọc chứ không chỉ đơn thuần là số điện thoại đặc biệt đẹp. Đây là một buổi đấu giá rất xúc động”.

Ông Trần Thế Linh với chiếc sim 268 triệu đồng, vượt qua kỷ lục của chính mình.

Điều ngạc nhiên nhất ở buổi đấu giá Vì người nghèo này là ông Phan Bá Lợi, Giám đốc Công ty TNHH Trần Phú Lợi có trụ sở tại Tỉnh Bình Dương đã nhiều lần nhường quyền đại diện cho cô con gái Phan Trần Mỹ Duyên mới 10 tuổi tham gia đấu giá.



Từ những chia sẻ chân tình của ông Lợi, những câu chuyện tuổi thơ với chiếc áo rét chia nhau mặc cả mùa đông của ông Hoanh - một cá nhân tham gia đấu giá, và những triết lý mang lại nụ cười mỗi ngày của ông Cao, chương trình đấu giá đã rất sôi nổi và tăng nhiệt.



Kết quả rất bất ngờ khi số tiền đấu giá dành cho sim 0909 09 9999 đã vượt ngưỡng một tỷ đồng và chung cuộc với con số 1 tỷ 158 triệu đồng do hai cha con anh Phan Bá Lợi đề nghị. Khi được hỏi về nghĩa cử này, bé Mỹ Duyên cho biết “Con rất vui vì đã được cùng ba đi làm từ thiện, con mong nhiều bạn nhỏ nhà nghèo được tới trường giống con”.



Ba bé Mỹ Duyên rất xúc động nói “Tôi cảm ơn MobiFone đã bắc cầu cho tôi được làm việc này, nếu được nhắn nhủ với bà con nghèo, tôi muốn nhắn với họ rằng mong sao chút đóng góp nhỏ nhoi của gia đình tôi sẽ giúp bà con ấm lòng trong những ngày cuối năm giá lạnh”.

BTC và các cá nhân tham gia đấu giá lần 2: mong sao cho bà con được sưởi ấm phần nào từ chiếc sim Mobifone này.

Từ năm 2005 đến nay, MobiFone đã liên tục tổ chức nhiều đợt bán đấu giá sim số đẹp để làm từ thiện tặng các tổ chức từ thiện như: Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM; Bệnh viện ung bướu Tp.HCM; Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM; Hội bệnh nhân mù TP.HCM; Hội chữ thập đỏ; Tổ chức từ thiện Hope for Children và Operation Smile … với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.



Các buổi bán đấu giá từ thiện sim số đẹp của MobiFone cũng được các đối tác, khách hàng, tham gia đầy hứng khởi với mong muốn mang lại niềm vui và hi vọng cho những người kém may mắn trong cộng đồng.